Кремль: США знают о нарушениях ВСУ моратория на атаки по энергообъектам

В США знают о нарушениях со стороны украинских военных, которые касаются атак по энергообъектам на территории России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что страна продолжает соблюдать мораторий на подобные действия, в отличие от Киева.
«Это положение дел мы доводим до сведения американцев. Что касается ответов США: все что по линии МИД — лучше обратиться туда. Пока реакции на поведение Киева не было», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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