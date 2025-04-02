Кремль: США знают о нарушениях ВСУ моратория на атаки по энергообъектам

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Песков заявил, что Россия выполняет условия моратория на удары по энергообъектам
Песков заявил, что Россия выполняет условия моратория на удары по энергообъектам Фото:

В США знают о нарушениях со стороны украинских военных, которые касаются атак по энергообъектам на территории России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что страна продолжает соблюдать мораторий на подобные действия, в отличие от Киева.

«Это положение дел мы доводим до сведения американцев. Что касается ответов США: все что по линии МИД — лучше обратиться туда. Пока реакции на поведение Киева не было», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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В США знают о нарушениях со стороны украинских военных, которые касаются атак по энергообъектам на территории России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что страна продолжает соблюдать мораторий на подобные действия, в отличие от Киева. «Это положение дел мы доводим до сведения американцев. Что касается ответов США: все что по линии МИД — лучше обратиться туда. Пока реакции на поведение Киева не было», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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