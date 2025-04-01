01 апреля 2025

В ЯНАО наледь на крыше ломает кровлю дома. Фото

Нечищенная наледь деформирует крышу в Лабытнанги
© Служба новостей «URA.RU»
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На крыше дома образовалась корка льда
На крыше дома образовалась корка льда Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) нечищенная наледь на крыше дома ломает кровлю. Жильцы многоквартирника жалуются на подрядчика в социальных сетях.

«Всю зиму делали заявки на очистку крыши от снега и наледи. Сейчас будет заявка на ремонт новой кровли! Глыба льда съезжает вместе с металлической конструкцией», — сообщили в группе «Лабытнанги Info».

В комментариях подрядчик ООО «Ямалстройсервис» ответил, что принял заявку в работу. Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Лабытнанги, ответ по факту выполнения работ ожидается. 

С приходом весны в ямальских городах талый снег стал причиной аварийных ситуации: в Салехарде скорая не смогла заехать во двор, в Ноябрьске машину пришлось буксировать, чтобы убрать с дороги, а в Надыме школьники не могут попасть в школу из-за лужи. URA.RU собрало для вас подборку самых ярких жалоб горожан. 

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В Лабытнанги (ЯНАО) нечищенная наледь на крыше дома ломает кровлю. Жильцы многоквартирника жалуются на подрядчика в социальных сетях. «Всю зиму делали заявки на очистку крыши от снега и наледи. Сейчас будет заявка на ремонт новой кровли! Глыба льда съезжает вместе с металлической конструкцией», — сообщили в группе «Лабытнанги Info». В комментариях подрядчик ООО «Ямалстройсервис» ответил, что принял заявку в работу. Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Лабытнанги, ответ по факту выполнения работ ожидается.  С приходом весны в ямальских городах талый снег стал причиной аварийных ситуации: в Салехарде скорая не смогла заехать во двор, в Ноябрьске машину пришлось буксировать, чтобы убрать с дороги, а в Надыме школьники не могут попасть в школу из-за лужи. URA.RU собрало для вас подборку самых ярких жалоб горожан. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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