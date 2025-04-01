В Лабытнанги (ЯНАО) нечищенная наледь на крыше дома ломает кровлю. Жильцы многоквартирника жалуются на подрядчика в социальных сетях.
«Всю зиму делали заявки на очистку крыши от снега и наледи. Сейчас будет заявка на ремонт новой кровли! Глыба льда съезжает вместе с металлической конструкцией», — сообщили в группе «Лабытнанги Info».
В комментариях подрядчик ООО «Ямалстройсервис» ответил, что принял заявку в работу. Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Лабытнанги, ответ по факту выполнения работ ожидается.
С приходом весны в ямальских городах талый снег стал причиной аварийных ситуации: в Салехарде скорая не смогла заехать во двор, в Ноябрьске машину пришлось буксировать, чтобы убрать с дороги, а в Надыме школьники не могут попасть в школу из-за лужи. URA.RU собрало для вас подборку самых ярких жалоб горожан.
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