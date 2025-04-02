После ухода из «Уральских авиалиний» пилот высказался о посадке в поле под Новосибирском

Пилот Семенов о посадке в поле под Новосибирском: мы сумели использовать шанс

02 апреля 2025 в 17:39 Размер текста - 17 +

Пилоты совершили чудо благодаря своему мастерству (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Посадка на пшеничном поле под Новосибирском кому-то может показаться чудом, на самом деле это шанс, которым сумели воспользоваться летчики. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился второй пилот Эдуард Семенов, который недавно уволился из «Уральских авиалиний». «Этот самолет вообще был не предназначен для [таких] посадок. Это не кукурузник, и посадить его в тайге [непросто]. В ближайшей округе там на 500 километров лес, тайга и болото. Как сказал нам председатель колхоза: «Как вы умудрились найти это место?» — рассказал Семенов. Он знает, что многие ту посадку в пшеничном поле называют везением и чудом, но подчеркивает, что это чудо стало возможным благодаря экипажу. «Каждому дается шанс, и нужно уметь им воспользоваться. Может быть и повезло, но надо еще этим „повезло“ воспользоваться суметь, и мы сумели. Главное, что люди живы!» — добавил пилот. Самолет Airbus A-320 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку 12 сентября 2023 года в поле Убинского района Новосибирской области. Он следовал из Сочи в Омск, но в воздухе отказала гидравлика, а дотянуть до аэропорта не хватало топлива. Пилоты приняли решение сажать лайнер в поле, во время виртуозного приземления никто из 167 человек не пострадал. После инцидента старший пилот Сергей Белов сразу уволился. Спустя полтора года ушел из авиакомпании и второй пилот Семенов. Он отдал небу более 30 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посадка на пшеничном поле под Новосибирском кому-то может показаться чудом, на самом деле это шанс, которым сумели воспользоваться летчики. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился второй пилот Эдуард Семенов, который недавно уволился из «Уральских авиалиний». «Этот самолет вообще был не предназначен для [таких] посадок. Это не кукурузник, и посадить его в тайге [непросто]. В ближайшей округе там на 500 километров лес, тайга и болото. Как сказал нам председатель колхоза: «Как вы умудрились найти это место?» — рассказал Семенов. Он знает, что многие ту посадку в пшеничном поле называют везением и чудом, но подчеркивает, что это чудо стало возможным благодаря экипажу. «Каждому дается шанс, и нужно уметь им воспользоваться. Может быть и повезло, но надо еще этим „повезло“ воспользоваться суметь, и мы сумели. Главное, что люди живы!» — добавил пилот. Самолет Airbus A-320 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку 12 сентября 2023 года в поле Убинского района Новосибирской области. Он следовал из Сочи в Омск, но в воздухе отказала гидравлика, а дотянуть до аэропорта не хватало топлива. Пилоты приняли решение сажать лайнер в поле, во время виртуозного приземления никто из 167 человек не пострадал. После инцидента старший пилот Сергей Белов сразу уволился. Спустя полтора года ушел из авиакомпании и второй пилот Семенов. Он отдал небу более 30 лет.