Знаменитого актера Жан-Клод Ван Дамма обвинили в торговле детьми

Актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми в Румынии. Его обвиняют в использовании услуг преступной сети, в частности, несовершеннолетних девушек, находившихся в уязвимом положении. Об этом рассказал адвокат одной из жертв Адриан Кукулис.
«Жан-Клод Ван Дамм обвиняется в том, что он одновременно пользовался сексуальными услугами пяти румынских девочек, находившихся в уязвимом состоянии», — передает слова Кукулиса телеканал Pro TV. Эти инциденты якобы имели место в Каннах, и обвинения подкреплены показаниями очевидцев.
Подбором девушек для Ван Дамма занимался румынский предприниматель Морел Боля, который уже был обвинен в торговле несовершеннолетними. Расследование дела продолжается.
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