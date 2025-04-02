Знаменитого актера Жан-Клод Ван Дамма обвинили в торговле детьми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ван Дамм мог быть частью преступной сети
Ван Дамм мог быть частью преступной сети Фото:

Актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми в Румынии. Его обвиняют в использовании услуг преступной сети, в частности, несовершеннолетних девушек, находившихся в уязвимом положении. Об этом рассказал адвокат одной из жертв Адриан Кукулис.

«Жан-Клод Ван Дамм обвиняется в том, что он одновременно пользовался сексуальными услугами пяти румынских девочек, находившихся в уязвимом состоянии», — передает слова Кукулиса телеканал Pro TV. Эти инциденты якобы имели место в Каннах, и обвинения подкреплены показаниями очевидцев.

Подбором девушек для Ван Дамма занимался румынский предприниматель Морел Боля, который уже был обвинен в торговле несовершеннолетними. Расследование дела продолжается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми в Румынии. Его обвиняют в использовании услуг преступной сети, в частности, несовершеннолетних девушек, находившихся в уязвимом положении. Об этом рассказал адвокат одной из жертв Адриан Кукулис. «Жан-Клод Ван Дамм обвиняется в том, что он одновременно пользовался сексуальными услугами пяти румынских девочек, находившихся в уязвимом состоянии», — передает слова Кукулиса телеканал Pro TV. Эти инциденты якобы имели место в Каннах, и обвинения подкреплены показаниями очевидцев. Подбором девушек для Ван Дамма занимался румынский предприниматель Морел Боля, который уже был обвинен в торговле несовершеннолетними. Расследование дела продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...