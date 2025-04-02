Журналисты подсчитали, сколько нужно зарабатывать, чтобы одобрили ипотеку

РБК: для получения ипотеки на трехкомнатную квартиру нужен доход от 232 тыс
© Служба новостей «URA.RU»
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Ежемесячные ипотечные платежи составляют 139–439 тысяч рублей
Ежемесячные ипотечные платежи составляют 139–439 тысяч рублей Фото:

Для получения одобрения ипотеки на трехкомнатную квартиру в городах-миллионниках в 2025 году доход должен составлять от 232 до 731 тысячи рублей в месяц. Эти суммы существенно превышают средние зарплаты в регионах.

«Чтобы в 2025 году одобрили рыночную ипотеку на покупку трехкомнатной квартиры в новостройке, в городах-миллионниках ежемесячно нужно зарабатывать 232–731 тысячи рублей», — говорится в материале РБК. Там добавили, что это в 3,4–6,8 раз превышает средние региональные зарплаты.

В Казани для ипотеки потребуется 443,7 тысячи рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге — 573,3 тысячи, в то время как в Москве минимальный доход для одобрения ипотеки на трешку достигает 731,3 тысячи. В целом, ежемесячные ипотечные платежи составляют 139–439 тысяч рублей, что также значительно превышает средние доходы жителей регионов — они могут варьироваться от двух до четырех и выше средних зарплат.

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Для получения одобрения ипотеки на трехкомнатную квартиру в городах-миллионниках в 2025 году доход должен составлять от 232 до 731 тысячи рублей в месяц. Эти суммы существенно превышают средние зарплаты в регионах. «Чтобы в 2025 году одобрили рыночную ипотеку на покупку трехкомнатной квартиры в новостройке, в городах-миллионниках ежемесячно нужно зарабатывать 232–731 тысячи рублей», — говорится в материале РБК. Там добавили, что это в 3,4–6,8 раз превышает средние региональные зарплаты. В Казани для ипотеки потребуется 443,7 тысячи рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге — 573,3 тысячи, в то время как в Москве минимальный доход для одобрения ипотеки на трешку достигает 731,3 тысячи. В целом, ежемесячные ипотечные платежи составляют 139–439 тысяч рублей, что также значительно превышает средние доходы жителей регионов — они могут варьироваться от двух до четырех и выше средних зарплат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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