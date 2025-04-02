Банки обяжут возмещать россиянам украденные деньги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кредитные организации должны будут вернут средства, которые украли мошенники при взломе
Кредитные организации должны будут вернут средства, которые украли мошенники при взломе Фото:

Президент России Владимир Путин поручил разработать закон, который обяжет банки и операторов связи компенсировать россиянам деньги, украденные мошенниками. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Законодательно обеспечить возмещение кредитными организациями и операторами связи россиянам средств, которые были украдены мошенниками», — говорится в тексте поручения. Отмечается, что правительство и Центробанк должны определить условия и размер возмещения.

В марте в России был принят закон о защите от кибермошенничества. Он требует от финансовых организаций внедрения антифрод-мер как для онлайн-платежей, так и для операций через банкоматы, которые должны защищать от кражи денежных средств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин поручил разработать закон, который обяжет банки и операторов связи компенсировать россиянам деньги, украденные мошенниками. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. «Законодательно обеспечить возмещение кредитными организациями и операторами связи россиянам средств, которые были украдены мошенниками», — говорится в тексте поручения. Отмечается, что правительство и Центробанк должны определить условия и размер возмещения. В марте в России был принят закон о защите от кибермошенничества. Он требует от финансовых организаций внедрения антифрод-мер как для онлайн-платежей, так и для операций через банкоматы, которые должны защищать от кражи денежных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...