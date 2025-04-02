Скончалась сценаристка «Ранеток» и звезда «Каменской» Назарова

Известная российская актриса, сценаристка, режиссер и педагог ГИТИСа Наталья Назарова скончалась на 56-м году жизни. Об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
«Причиной смерти [Назаровой] стало онкологическое заболевание,» — отметил ректор в беседе с журналистами. Его слова передает РБК. Заславский уточнил, что последние дни Наталья Назарова провела в больнице.
Наталья Назарова была известна своими работами в кино и театре, оставив значительный след в российской культуре. Она окончила ГИТИС в 1995 году и затем преподавала в этом же учебном заведении. Кроме актерской деятельности, Назарова также прославилась как сценарист и режиссер, сняв несколько известных фильмов. Среди ее работ, например, роль в сериале «Каменская-3». Также она занималась сценарием к популярному в нулевых подростковому сериалу «Ранетки».
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