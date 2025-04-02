Скончалась сценаристка «Ранеток» и звезда «Каменской» Назарова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скончалась артистка Наталья Назарова
Скончалась артистка Наталья Назарова Фото:

Известная российская актриса, сценаристка, режиссер и педагог ГИТИСа Наталья Назарова скончалась на 56-м году жизни. Об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

«Причиной смерти [Назаровой] стало онкологическое заболевание,» — отметил ректор в беседе с журналистами. Его слова передает РБК. Заславский уточнил, что последние дни Наталья Назарова провела в больнице.

Наталья Назарова была известна своими работами в кино и театре, оставив значительный след в российской культуре. Она окончила ГИТИС в 1995 году и затем преподавала в этом же учебном заведении. Кроме актерской деятельности, Назарова также прославилась как сценарист и режиссер, сняв несколько известных фильмов. Среди ее работ, например, роль в сериале «Каменская-3». Также она занималась сценарием к популярному в нулевых подростковому сериалу «Ранетки». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Известная российская актриса, сценаристка, режиссер и педагог ГИТИСа Наталья Назарова скончалась на 56-м году жизни. Об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский. «Причиной смерти [Назаровой] стало онкологическое заболевание,» — отметил ректор в беседе с журналистами. Его слова передает РБК. Заславский уточнил, что последние дни Наталья Назарова провела в больнице. Наталья Назарова была известна своими работами в кино и театре, оставив значительный след в российской культуре. Она окончила ГИТИС в 1995 году и затем преподавала в этом же учебном заведении. Кроме актерской деятельности, Назарова также прославилась как сценарист и режиссер, сняв несколько известных фильмов. Среди ее работ, например, роль в сериале «Каменская-3». Также она занималась сценарием к популярному в нулевых подростковому сериалу «Ранетки». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...