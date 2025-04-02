02 апреля 2025

Тюменские парламентарии ищут способ завлечь молодежь в деревню

© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению законотворцев, в деревнях необходимо изменить подход к развитию инфраструктуры
По мнению законотворцев, в деревнях необходимо изменить подход к развитию инфраструктуры Фото:

Во время заседания комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям в тюменской областной думе депутат от «Единой России» Виктор Рейн предложил пересмотреть подход к обустройству деревень в регионе. Слова законотворца передал корреспондент URA.RU с места событий.

«Сейчас нам нужно привлекать молодежь в деревни, чтобы они там строили дома. А для этого нужна инфраструктура — дороги, школы, сады. Для того? чтобы наши семьи действительно жили в своем доме, радовались жизни, воспитывали детей и улучшали демографию в нашем любимом субъекте», — передает слова депутата Рейна корреспондент URA.RU.

Ранее тюменские парламентарии выступали с еще одной инициативой поддержки молодежи — маткапитал для родителей-студентов. Ранее URA.RU писало, что во время заседания комитета парламентарии затронули вопросы развития агротуризма в регионе. 

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Во время заседания комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям в тюменской областной думе депутат от «Единой России» Виктор Рейн предложил пересмотреть подход к обустройству деревень в регионе. Слова законотворца передал корреспондент URA.RU с места событий. «Сейчас нам нужно привлекать молодежь в деревни, чтобы они там строили дома. А для этого нужна инфраструктура — дороги, школы, сады. Для того? чтобы наши семьи действительно жили в своем доме, радовались жизни, воспитывали детей и улучшали демографию в нашем любимом субъекте», — передает слова депутата Рейна корреспондент URA.RU. Ранее тюменские парламентарии выступали с еще одной инициативой поддержки молодежи — маткапитал для родителей-студентов. Ранее URA.RU писало, что во время заседания комитета парламентарии затронули вопросы развития агротуризма в регионе. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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