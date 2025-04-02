Под Суджей в Курской области российские добровольцы нашли растерзанные тела детей в возрасте от шести до десяти лет. Об этом заявил военный волонтер Алексей Живов. Он отказался предоставлять соответствующие кадры из этических соображений. При этом официально о страшной находке также не сообщалось. Ранее ВСУ покинули Суджу после проникновения российских военных в тыл противника.
«Под Суджей нашли тела растерзанных ВСУ русских детей. <...> Судя по останкам, детям 6-10 лет. Таких страшных находок все больше. Можно утверждать, что казни русских детей были для оккупационных войск в Курской области достаточно массовым явлением», — написал Живов в своем telegram-канале.
Следственный комитет РФ ранее выявил зверства украинских военных над мирными жителями в Судже. По информации, предоставленной официальным представителем СК РФ Светланой Петренко, украинские военные вели себя агрессивно, осуществляя поджоги и стреляя по мирным жителям в период с января по февраль этого года. Сама Суджа была частично освобождена от украинских военных в начале марта.
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