02 апреля 2025

Военный волонтер Живов: под Суджей найдены тела растерзанных ВСУ русских детей

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Российские волонтеры нашли под Суджей растерзанные тела детей
Российские волонтеры нашли под Суджей растерзанные тела детей Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Под Суджей в Курской области российские добровольцы нашли растерзанные тела детей в возрасте от шести до десяти лет. Об этом заявил военный волонтер Алексей Живов. Он отказался предоставлять соответствующие кадры из этических соображений. При этом официально о страшной находке также не сообщалось. Ранее ВСУ покинули Суджу после проникновения российских военных в тыл противника.

«Под Суджей нашли тела растерзанных ВСУ русских детей. <...> Судя по останкам, детям 6-10 лет. Таких страшных находок все больше. Можно утверждать, что казни русских детей были для оккупационных войск в Курской области достаточно массовым явлением», — написал Живов в своем telegram-канале.

Следственный комитет РФ ранее выявил зверства украинских военных над мирными жителями в Судже. По информации, предоставленной официальным представителем СК РФ Светланой Петренко, украинские военные вели себя агрессивно, осуществляя поджоги и стреляя по мирным жителям в период с января по февраль этого года. Сама Суджа была частично освобождена от украинских военных в начале марта. 

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Под Суджей в Курской области российские добровольцы нашли растерзанные тела детей в возрасте от шести до десяти лет. Об этом заявил военный волонтер Алексей Живов. Он отказался предоставлять соответствующие кадры из этических соображений. При этом официально о страшной находке также не сообщалось. Ранее ВСУ покинули Суджу после проникновения российских военных в тыл противника. «Под Суджей нашли тела растерзанных ВСУ русских детей. <...> Судя по останкам, детям 6-10 лет. Таких страшных находок все больше. Можно утверждать, что казни русских детей были для оккупационных войск в Курской области достаточно массовым явлением», — написал Живов в своем telegram-канале. Следственный комитет РФ ранее выявил зверства украинских военных над мирными жителями в Судже. По информации, предоставленной официальным представителем СК РФ Светланой Петренко, украинские военные вели себя агрессивно, осуществляя поджоги и стреляя по мирным жителям в период с января по февраль этого года. Сама Суджа была частично освобождена от украинских военных в начале марта. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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