02 апреля 2025

Плита Indesit, угловой диван и каши: что курганцы отдают даром

Курганцы отдают даром мебель, технику и детское питание
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы готовы отдать ненужные вещи даром или за шоколадку
Курганцы готовы отдать ненужные вещи даром или за шоколадку Фото:

Курганцы готовы даром отдать то, что им уже не нужно. Среди вещей — техника, мебель и даже вскрытое детское питание. Что еще можно приобрести бесплатно — в подборке корреспондента URA.RU.

Мебель и техника

Угловой диван с исправными механизмами отдают курганцы. Они разместили объявление в соцсети «ВКонтакте» в паблике «Куплю|Продам|Отдам даром|Курган».

«Отдам даром диван угловой. Все механизмы целые, самовывоз, самовынос», — написал автор объявления, прикрепив фото.

Шкаф и стеллаж в хорошем состоянии бесплатно отдают в этой же группе. Но автор объявления просит об оперативности.

Плиту Indesit также можно забрать, не заплатив ни копейки. Описание состояния в объявлении отсутствует, есть только фото. Владелец указывает на самовывоз.

Товары для малышей

Целый ряд бесплатных товаров представлен для малышей. Безмолочные каши для первого прикорма, среди которых четыре вскрытых и семь целых коробок, отдают даром. По словам автора объявления, сроки годности в норме.

Также можно забрать бесплатно детскую машинку, стульчик для кормления. За шоколадку люди готовы отдать памперсы и детскую одежду.

Все вещи, выставленные в объявлениях бесплатно, очень быстро находят новых владельцев. Но чаще всего в объявлениях под рубрикой «отдам даром» фигурируют домашние питомцы — кошки и собаки.

Ранее URA.RU сообщало об активности на вторичном рынке товаров, где курганцы продают мебель и различные предметы, в том числе от известного бренда IKEA, по значительно сниженным ценам. Это создает альтернативу для покупателей, предпочитающих экономить.

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Курганцы готовы даром отдать то, что им уже не нужно. Среди вещей — техника, мебель и даже вскрытое детское питание. Что еще можно приобрести бесплатно — в подборке корреспондента URA.RU. Мебель и техника Угловой диван с исправными механизмами отдают курганцы. Они разместили объявление в соцсети «ВКонтакте» в паблике «Куплю|Продам|Отдам даром|Курган». «Отдам даром диван угловой. Все механизмы целые, самовывоз, самовынос», — написал автор объявления, прикрепив фото. Шкаф и стеллаж в хорошем состоянии бесплатно отдают в этой же группе. Но автор объявления просит об оперативности. Плиту Indesit также можно забрать, не заплатив ни копейки. Описание состояния в объявлении отсутствует, есть только фото. Владелец указывает на самовывоз. Товары для малышей Целый ряд бесплатных товаров представлен для малышей. Безмолочные каши для первого прикорма, среди которых четыре вскрытых и семь целых коробок, отдают даром. По словам автора объявления, сроки годности в норме. Также можно забрать бесплатно детскую машинку, стульчик для кормления. За шоколадку люди готовы отдать памперсы и детскую одежду. Все вещи, выставленные в объявлениях бесплатно, очень быстро находят новых владельцев. Но чаще всего в объявлениях под рубрикой «отдам даром» фигурируют домашние питомцы — кошки и собаки. Ранее URA.RU сообщало об активности на вторичном рынке товаров, где курганцы продают мебель и различные предметы, в том числе от известного бренда IKEA, по значительно сниженным ценам. Это создает альтернативу для покупателей, предпочитающих экономить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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