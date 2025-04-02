Плита Indesit, угловой диван и каши: что курганцы отдают даром

Курганцы готовы даром отдать то, что им уже не нужно. Среди вещей — техника, мебель и даже вскрытое детское питание. Что еще можно приобрести бесплатно — в подборке корреспондента URA.RU.
Мебель и техника
Угловой диван с исправными механизмами отдают курганцы. Они разместили объявление в соцсети «ВКонтакте» в паблике «Куплю|Продам|Отдам даром|Курган».
«Отдам даром диван угловой. Все механизмы целые, самовывоз, самовынос», — написал автор объявления, прикрепив фото.
Шкаф и стеллаж в хорошем состоянии бесплатно отдают в этой же группе. Но автор объявления просит об оперативности.
Плиту Indesit также можно забрать, не заплатив ни копейки. Описание состояния в объявлении отсутствует, есть только фото. Владелец указывает на самовывоз.
Товары для малышей
Целый ряд бесплатных товаров представлен для малышей. Безмолочные каши для первого прикорма, среди которых четыре вскрытых и семь целых коробок, отдают даром. По словам автора объявления, сроки годности в норме.
Также можно забрать бесплатно детскую машинку, стульчик для кормления. За шоколадку люди готовы отдать памперсы и детскую одежду.
Все вещи, выставленные в объявлениях бесплатно, очень быстро находят новых владельцев. Но чаще всего в объявлениях под рубрикой «отдам даром» фигурируют домашние питомцы — кошки и собаки.
Ранее URA.RU сообщало об активности на вторичном рынке товаров, где курганцы продают мебель и различные предметы, в том числе от известного бренда IKEA, по значительно сниженным ценам. Это создает альтернативу для покупателей, предпочитающих экономить.
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