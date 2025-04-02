Индекс Мосбиржи побил антирекорд времен дефолта в 90-х

Индекс Московской биржи продолжил падение на протяжении 11 сессий подряд, установив новый антирекорд по продолжительности снижения с момента начала его расчета в 1997 году. Такие данные предоставлены аналитиками и подтверждены информацией с торговой площадки, пишет РБК.
«Никогда за всю историю наблюдений прежде рынок не падал непрерывно так долго. Даже в 2022-м, 2020-м или 2009 годах», — сообщает инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.
По мнению экспертов, основной причиной недавнего снижения индекса являются переговоры между Россией и США, которые не привели к ожидаемому инвесторами результату. Кроме того, усиление санкционного давления со стороны ЕС также оказало негативное воздействие на российские акции.
Ранее российский рынок акций уже испытывал резкие падения в связи с международной политикой и санкциями. Например, после заявления президента США Дональда Трампа о возможном ужесточении санкций против России, индекс Мосбиржи упал на 1%.
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