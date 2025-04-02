02 апреля 2025

Индекс Мосбиржи побил антирекорд времен дефолта в 90-х

© Служба новостей «URA.RU»
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Индекс самых ликвидных акций снижается 11 дней подряд
Индекс самых ликвидных акций снижается 11 дней подряд Фото:

Индекс Московской биржи продолжил падение на протяжении 11 сессий подряд, установив новый антирекорд по продолжительности снижения с момента начала его расчета в 1997 году. Такие данные предоставлены аналитиками и подтверждены информацией с торговой площадки, пишет РБК.

«Никогда за всю историю наблюдений прежде рынок не падал непрерывно так долго. Даже в 2022-м, 2020-м или 2009 годах», — сообщает инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

По мнению экспертов, основной причиной недавнего снижения индекса являются переговоры между Россией и США, которые не привели к ожидаемому инвесторами результату. Кроме того, усиление санкционного давления со стороны ЕС также оказало негативное воздействие на российские акции.

Ранее российский рынок акций уже испытывал резкие падения в связи с международной политикой и санкциями. Например, после заявления президента США Дональда Трампа о возможном ужесточении санкций против России, индекс Мосбиржи упал на 1%.

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Индекс Московской биржи продолжил падение на протяжении 11 сессий подряд, установив новый антирекорд по продолжительности снижения с момента начала его расчета в 1997 году. Такие данные предоставлены аналитиками и подтверждены информацией с торговой площадки, пишет РБК. «Никогда за всю историю наблюдений прежде рынок не падал непрерывно так долго. Даже в 2022-м, 2020-м или 2009 годах», — сообщает инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин. По мнению экспертов, основной причиной недавнего снижения индекса являются переговоры между Россией и США, которые не привели к ожидаемому инвесторами результату. Кроме того, усиление санкционного давления со стороны ЕС также оказало негативное воздействие на российские акции. Ранее российский рынок акций уже испытывал резкие падения в связи с международной политикой и санкциями. Например, после заявления президента США Дональда Трампа о возможном ужесточении санкций против России, индекс Мосбиржи упал на 1%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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