Летчики с разбившегося Ту-22М3 попали на обследование к врачам

Летчики с разбившегося в Иркутской области стратегического бомбардировщика Ту-22М3 находятся под медицинским наблюдением. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
«Выжившие летчики находятся под наблюдением врачей», — сказал Кобзев. Его слова передает ТАСС.
О крушении стратегического бомбардировщика Ту-22М3 стало известно вечером 2 апреля. По информации из Министерства обороны РФ, экипаж успел катапультироваться, однако один из летчиков погиб. На земле, по предварительным данным, никто не пострадал, поскольку судно упало в местности, где нет жилых построек.
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