02 апреля 2025

Летчики с разбившегося Ту-22М3 попали на обследование к врачам

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Выжившие летчики находятся под наблюдением врачей
Выжившие летчики находятся под наблюдением врачей Фото:

Летчики с разбившегося в Иркутской области стратегического бомбардировщика Ту-22М3 находятся под медицинским наблюдением. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Выжившие летчики находятся под наблюдением врачей», — сказал Кобзев. Его слова передает ТАСС.

О крушении стратегического бомбардировщика Ту-22М3 стало известно вечером 2 апреля. По информации из Министерства обороны РФ, экипаж успел катапультироваться, однако один из летчиков погиб. На земле, по предварительным данным, никто не пострадал, поскольку судно упало в местности, где нет жилых построек.

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Летчики с разбившегося в Иркутской области стратегического бомбардировщика Ту-22М3 находятся под медицинским наблюдением. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. «Выжившие летчики находятся под наблюдением врачей», — сказал Кобзев. Его слова передает ТАСС. О крушении стратегического бомбардировщика Ту-22М3 стало известно вечером 2 апреля. По информации из Министерства обороны РФ, экипаж успел катапультироваться, однако один из летчиков погиб. На земле, по предварительным данным, никто не пострадал, поскольку судно упало в местности, где нет жилых построек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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