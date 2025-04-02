Daily Express: США думают над уничтожением Ирана в кратчайшие сроки

США собираются в случае отказа Ирана прекратить свою ядерную программу. Об этом сообщили источники в Вашингтоне, чьи слова передали СМИ.
«Если Иран не ответит на щедрые условия президента [США Дональда] Трампа в обмен на разрешение провести полный аудит своего ядерного потенциала и демонтаж этих мощностей, к сентябрю с Ираном будет покончено. Все очень просто», — рассказали источники Daily Express.
США имеют стопроцентную готовность нанести беспрецедентные удары по Ирану в случае провала переговоров по ядерной программе. Такое заявление ранее сделал глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя возможные действия Вашингтона в случае отказа страны прекратить свою ядерную программу.
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