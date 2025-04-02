02 апреля 2025

Daily Express: США думают над уничтожением Ирана в кратчайшие сроки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США ранее угрожали Ирану ранее не виданными бомбардировками
США ранее угрожали Ирану ранее не виданными бомбардировками Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

США собираются в случае отказа Ирана прекратить свою ядерную программу. Об этом сообщили источники в Вашингтоне, чьи слова передали СМИ.

«Если Иран не ответит на щедрые условия президента [США Дональда] Трампа в обмен на разрешение провести полный аудит своего ядерного потенциала и демонтаж этих мощностей, к сентябрю с Ираном будет покончено. Все очень просто», — рассказали источники Daily Express.

США имеют стопроцентную готовность нанести беспрецедентные удары по Ирану в случае провала переговоров по ядерной программе. Такое заявление ранее сделал глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя возможные действия Вашингтона в случае отказа страны прекратить свою ядерную программу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США собираются в случае отказа Ирана прекратить свою ядерную программу. Об этом сообщили источники в Вашингтоне, чьи слова передали СМИ. «Если Иран не ответит на щедрые условия президента [США Дональда] Трампа в обмен на разрешение провести полный аудит своего ядерного потенциала и демонтаж этих мощностей, к сентябрю с Ираном будет покончено. Все очень просто», — рассказали источники Daily Express. США имеют стопроцентную готовность нанести беспрецедентные удары по Ирану в случае провала переговоров по ядерной программе. Такое заявление ранее сделал глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя возможные действия Вашингтона в случае отказа страны прекратить свою ядерную программу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...