Чехия потребовала от России оплатить старый счет в 100 миллионов

Россия задолжала Чехии около 100 млн крон (4,3 млн долларов) за аренду недвижимости на её территории. Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский изданию Odkryto.
«Если в социалистическую эпоху отсутствие платежей ещё можно было объяснить братскими отношениями с СССР, то продолжение этой практики в течение 30 лет после 1989 года недопустимо. Накопленная задолженность достигла 100 млн крон, и теперь вопрос решается в суде», — заявил Липавский в интервью изданию Odkryto.
Министр отметил, что СССР получил участки в социалистической Чехословакии бесплатно для дипломатических целей по соглашениям 1970–1980-х годов. Однако после 1989 года РФ, по мнению чешской стороны, РФ продолжила пользоваться ими без оплаты, а использовала их «не по назначению».
В мае 2023 года правительство Чехии аннулировало девять указов времен ЧССР, предоставлявших СССР право бесплатной аренды. Поводом стало заявление властей о «нецелевом использовании» Россией более 80 объектов недвижимости.
Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что готов отправить на Украину военных в составе миротворческого контингента. Он уточнил, что пойдет на этот шаг, если соберется «сильная группа стран ЕС».
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