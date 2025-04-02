02 апреля 2025

В Lamborghini Егора Крида влетел таксист под веществами

© Служба новостей «URA.RU»
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Крид поделился деталями аварии в Москве
Крид поделился деталями аварии в Москве Фото:

Российский певец Егор Крид стал участником ДТП в Москве, когда в его Lamborghini на светофоре врезался таксист, предположительно находившийся под воздействием наркотических веществ. Об этом артист сообщил в своих социальных сетях.

«Видимо, таксист был под чем-то, как сказали пассажиры, которые были внутри салона в момент того, как он разогнался и врезался в стоящую на светофоре Ламбу. Чтобы вы понимали силу удара, у него дверь деформировалась так, что он выйти не смог. Ну сотрудники его забрали, дальше видно будет», — написал певец в своем telegram-канале.

Крид отметил, что сотрудники правоохранительных органов арестовали таксиста. Артист также призвал своих подписчиков к осторожности на дорогах и внимательности при выборе такси. «Берегите себя и будьте аккуратнее», — подчеркнул артист.

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Российский певец Егор Крид стал участником ДТП в Москве, когда в его Lamborghini на светофоре врезался таксист, предположительно находившийся под воздействием наркотических веществ. Об этом артист сообщил в своих социальных сетях. «Видимо, таксист был под чем-то, как сказали пассажиры, которые были внутри салона в момент того, как он разогнался и врезался в стоящую на светофоре Ламбу. Чтобы вы понимали силу удара, у него дверь деформировалась так, что он выйти не смог. Ну сотрудники его забрали, дальше видно будет», — написал певец в своем telegram-канале. Крид отметил, что сотрудники правоохранительных органов арестовали таксиста. Артист также призвал своих подписчиков к осторожности на дорогах и внимательности при выборе такси. «Берегите себя и будьте аккуратнее», — подчеркнул артист.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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