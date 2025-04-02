02 апреля 2025

Прокуратура проведет проверку после обвала шахты в Североуральске

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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура россии, погоны, старший советник юстиции, эмблема прокуратуры
Прокуратура проверит соблюдение требований техники безопасности и охраны труда Фото:

Прокуратура Североуральска (Свердловская область) организовала проверку соблюдения мер безопасности и законодательства об охране труда после обвала на шахте «Ново-Кальинская». Об этом сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры региона.

«Предварительно, на смене на данном участке находились семь человек, шесть из них смогли подняться на поверхность. К проверке будут привлечены специалисты иных надзорных ведомств», — говорится в сообщении.

Обрушение горных пород произошло 2 апреля около 23:30. Сейчас на месте обвала работают 22 спасателя и пять единиц техники.

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Прокуратура Североуральска (Свердловская область) организовала проверку соблюдения мер безопасности и законодательства об охране труда после обвала на шахте «Ново-Кальинская». Об этом сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры региона. «Предварительно, на смене на данном участке находились семь человек, шесть из них смогли подняться на поверхность. К проверке будут привлечены специалисты иных надзорных ведомств», — говорится в сообщении. Обрушение горных пород произошло 2 апреля около 23:30. Сейчас на месте обвала работают 22 спасателя и пять единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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