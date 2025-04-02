Прокуратура проведет проверку после обвала шахты в Североуральске

Прокуратура Североуральска (Свердловская область) организовала проверку соблюдения мер безопасности и законодательства об охране труда после обвала на шахте «Ново-Кальинская». Об этом сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры региона.
«Предварительно, на смене на данном участке находились семь человек, шесть из них смогли подняться на поверхность. К проверке будут привлечены специалисты иных надзорных ведомств», — говорится в сообщении.
Обрушение горных пород произошло 2 апреля около 23:30. Сейчас на месте обвала работают 22 спасателя и пять единиц техники.
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