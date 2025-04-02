02 апреля 2025

Как детям получить работу и записаться в «Отряды мэра»

Курганские школьники получат записи в трудовой, работая в трудовых отрядах
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребята от 14 до 18 лет в трудовых отрядах привлекаются к общественным работам
Ребята от 14 до 18 лет в трудовых отрядах привлекаются к общественным работам Фото:

Курганские школьники могут устроиться на работу и потрудиться в так называемых «Отрядах мэра». Трудовые отряды регулярно набирают подростков в свои ряды. С 7 апреля стартует очередная смена, сообщается на сайте мэрии Кургана.

«За первую и вторую смены общественно-полезными работами занимались порядка 450 школьников, которые активно помогли в благоустройстве и очистке города от грязи и мусора. Третья смена стартует 7 апреля», — сообщает мэрия.

Чтобы поработать в трудовых отрядах, ребятам необходимо обратиться в Курганский Дом молодежи. Там подростков от 14 до 18 лет официально принимают на работу, и там же они получают первые записи в трудовую книжку.

В апреле будет организовано две трудовые смены школьников. Одна продлится с 7 по 16 апреля, другая — с 21 по 30 апреля. Планируется создать 21 отряд. Ребята будут приводить город в порядок, очищать от мусора парки и скверы, остановки.

Учредителем трудотрядов является департамент социальной политики администрации города Кургана при поддержке главы города. Соорганизатором — Центр занятости населения города Кургана.

Ранее URA.RU рассказывало об уборке остановок и скверов в Заозерном. Ее выполняли трудовые отряды, состоящие из школьников.

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Курганские школьники могут устроиться на работу и потрудиться в так называемых «Отрядах мэра». Трудовые отряды регулярно набирают подростков в свои ряды. С 7 апреля стартует очередная смена, сообщается на сайте мэрии Кургана. «За первую и вторую смены общественно-полезными работами занимались порядка 450 школьников, которые активно помогли в благоустройстве и очистке города от грязи и мусора. Третья смена стартует 7 апреля», — сообщает мэрия. Чтобы поработать в трудовых отрядах, ребятам необходимо обратиться в Курганский Дом молодежи. Там подростков от 14 до 18 лет официально принимают на работу, и там же они получают первые записи в трудовую книжку. В апреле будет организовано две трудовые смены школьников. Одна продлится с 7 по 16 апреля, другая — с 21 по 30 апреля. Планируется создать 21 отряд. Ребята будут приводить город в порядок, очищать от мусора парки и скверы, остановки. Учредителем трудотрядов является департамент социальной политики администрации города Кургана при поддержке главы города. Соорганизатором — Центр занятости населения города Кургана. Ранее URA.RU рассказывало об уборке остановок и скверов в Заозерном. Ее выполняли трудовые отряды, состоящие из школьников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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