В Кургане школьники начали отмывать остановки. Фото

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В Заозерном районе Кургана школьники вышли на уборку скверов и остановок
В Заозерном районе Кургана школьники вышли на уборку скверов и остановок Фото:

В Заозерном районе Кургана школьники из трудовых отрядов вышли на уборку скверов и остановок. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Трудовой отряд школы №7 вышел на уборку мусора и подметание дорожек в сквере на пересечении улиц Мостостроителей и Голикова в 3 микрорайоне. Также ребята убирали мусор, подметали и чистили остановочный комплекс „7 школа“», — говорится в telegram-канале «Зазик».

В Кургане школьники начали отмывать остановки
В Кургане школьники начали отмывать остановки
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области подростки сталкиваются с трудностями при подаче заявлений в трудовые отряды из-за сбоев на сайте «Работа России». Несовершеннолетние не могут зарегистрироваться на портале, что делает трудоустройство невозможным. Учителя сообщают, что Центр занятости знает о проблеме, но не может помочь, ссылаясь на нормативные акты.

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В Заозерном районе Кургана школьники из трудовых отрядов вышли на уборку скверов и остановок. Об этом сообщается в социальных сетях. «Трудовой отряд школы №7 вышел на уборку мусора и подметание дорожек в сквере на пересечении улиц Мостостроителей и Голикова в 3 микрорайоне. Также ребята убирали мусор, подметали и чистили остановочный комплекс „7 школа“», — говорится в telegram-канале «Зазик». Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области подростки сталкиваются с трудностями при подаче заявлений в трудовые отряды из-за сбоев на сайте «Работа России». Несовершеннолетние не могут зарегистрироваться на портале, что делает трудоустройство невозможным. Учителя сообщают, что Центр занятости знает о проблеме, но не может помочь, ссылаясь на нормативные акты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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