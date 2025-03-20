В Кургане школьники начали отмывать остановки

В Заозерном районе Кургана школьники из трудовых отрядов вышли на уборку скверов и остановок. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Трудовой отряд школы №7 вышел на уборку мусора и подметание дорожек в сквере на пересечении улиц Мостостроителей и Голикова в 3 микрорайоне. Также ребята убирали мусор, подметали и чистили остановочный комплекс „7 школа“», — говорится в telegram-канале «Зазик».
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области подростки сталкиваются с трудностями при подаче заявлений в трудовые отряды из-за сбоев на сайте «Работа России». Несовершеннолетние не могут зарегистрироваться на портале, что делает трудоустройство невозможным. Учителя сообщают, что Центр занятости знает о проблеме, но не может помочь, ссылаясь на нормативные акты.
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