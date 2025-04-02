02 апреля 2025

Захарова одной фразой пошутила над решением США пропустить «Рамштайн»

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Представитель МИД РФ с иронией прокомментировала отказ главы Пентагона ехать на саммит в ЕС
Представитель МИД РФ с иронией прокомментировала отказ главы Пентагона ехать на саммит в ЕС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором прокомментировала решение главы Пентагона Пита Хегсета пропустить заседание в формате «Рамштайн» по предоставлению военной помощи Украине. Об этом она написала в соцсетях.  

«Экипаж прощается. И желает хорошего полета», — написала дипломат в своем telegram-канале.

Глава Минобороны США впервые пропустит саммит «Рамштайн». Ранее Хегсет отказался присутствовать на встрече 50 стран для координации военной поддержки Украины. Коалиция соберется 11 апреля в Брюсселе под председательством Германии и Великобритании. 

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Представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором прокомментировала решение главы Пентагона Пита Хегсета пропустить заседание в формате «Рамштайн» по предоставлению военной помощи Украине. Об этом она написала в соцсетях.   «Экипаж прощается. И желает хорошего полета», — написала дипломат в своем telegram-канале. Глава Минобороны США впервые пропустит саммит «Рамштайн». Ранее Хегсет отказался присутствовать на встрече 50 стран для координации военной поддержки Украины. Коалиция соберется 11 апреля в Брюсселе под председательством Германии и Великобритании. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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