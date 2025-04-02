Спецпредставитель Путина начал переговоры с Уиткоффом в Вашингтоне

Представитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев на переговорах со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом начал разговор с американскими коллегами в Вашингтоне. Об этом сообщили источники Reuters.
«Дмитриев встретился в среду в Вашингтоне с официальными лицами США... Неясно, о чем Дмитриев говорил с представителями США», — сообщило агентство со ссылкой на американских чиновников, имена которых остались неназванными.
О том, что встреча должна пройти в ночь на 3 апреля, стало известно ранее от американских журналистов. Визит Кирилла Дмитриева в США стал возможным после временной отмены санкций со стороны американского правительства, что позволило Госдепартаменту выдать ему необходимую визу. Это его первый приезд в США с 2022 года, когда против него и других российских чиновников были введены санкции.
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