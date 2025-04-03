В Кургане сервис шеринга самокатов изменил карту до начала сезона проката. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Карта в приложение шеринг-сервиса в Кургане изменилась
Карта в приложение шеринг-сервиса в Кургане изменилась Фото:

В Кургане шеринг-сервис, предоставляющий в пользование самокаты, сделал правки в карту зон, предоставления услуги. URA.RU сравнило новую карту сервиса с картой 2024 года.

«Зона проката увеличилась на карте сервиса. Теперь можно проехать в районы Рябково, Восточный», — прокомментировал корреспондент. Кроме того, сильно изменилась зона в районе Заозерный.

Также отмечается, что по Восточному району можно добраться по улице Гагарина примерно до остановки общественного транспорта «Урожайная», не доезжая до аэропорта. Ранее путь в сторону района Рябково заканчивался на пересечении проспектов Маршала Голикова и Машиностроителей. Теперь можно проехать по улице Карбышева до Центра Илизарова и даже дальше: крайние точки карты в этом районе расположены на перекрестке улиц Карбышева — Перова, а также у школы № 43. 

В Кургане скоро снова появятся электросамокаты. Шеринг сервис МТС Юрент анонсировал, что это произойдет во второй половине апреля. В этом году в городе будет около 300 самокатов. Однако, как уточняет telegram-канал «Курганистан», даты могут измениться, и пока не ясно, изменится ли цена за использование самокатов.

Изменилась карта зоны предоставления услуги
Изменилась карта зоны предоставления услуги
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В Кургане шеринг-сервис, предоставляющий в пользование самокаты, сделал правки в карту зон, предоставления услуги. URA.RU сравнило новую карту сервиса с картой 2024 года. «Зона проката увеличилась на карте сервиса. Теперь можно проехать в районы Рябково, Восточный», — прокомментировал корреспондент. Кроме того, сильно изменилась зона в районе Заозерный. Также отмечается, что по Восточному району можно добраться по улице Гагарина примерно до остановки общественного транспорта «Урожайная», не доезжая до аэропорта. Ранее путь в сторону района Рябково заканчивался на пересечении проспектов Маршала Голикова и Машиностроителей. Теперь можно проехать по улице Карбышева до Центра Илизарова и даже дальше: крайние точки карты в этом районе расположены на перекрестке улиц Карбышева — Перова, а также у школы № 43.  В Кургане скоро снова появятся электросамокаты. Шеринг сервис МТС Юрент анонсировал, что это произойдет во второй половине апреля. В этом году в городе будет около 300 самокатов. Однако, как уточняет telegram-канал «Курганистан», даты могут измениться, и пока не ясно, изменится ли цена за использование самокатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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