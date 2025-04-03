В Кургане шеринг-сервис, предоставляющий в пользование самокаты, сделал правки в карту зон, предоставления услуги. URA.RU сравнило новую карту сервиса с картой 2024 года.
«Зона проката увеличилась на карте сервиса. Теперь можно проехать в районы Рябково, Восточный», — прокомментировал корреспондент. Кроме того, сильно изменилась зона в районе Заозерный.
Также отмечается, что по Восточному району можно добраться по улице Гагарина примерно до остановки общественного транспорта «Урожайная», не доезжая до аэропорта. Ранее путь в сторону района Рябково заканчивался на пересечении проспектов Маршала Голикова и Машиностроителей. Теперь можно проехать по улице Карбышева до Центра Илизарова и даже дальше: крайние точки карты в этом районе расположены на перекрестке улиц Карбышева — Перова, а также у школы № 43.
В Кургане скоро снова появятся электросамокаты. Шеринг сервис МТС Юрент анонсировал, что это произойдет во второй половине апреля. В этом году в городе будет около 300 самокатов. Однако, как уточняет telegram-канал «Курганистан», даты могут измениться, и пока не ясно, изменится ли цена за использование самокатов.
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