Паслер устроил кастинг среди советников Куйвашева, есть отвергнутые

Врио свердловского губернатора Паслер набирает себе советников
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Церемония вручения государственных наград. Екатеринбург , паслер денис
Денис Паслер работает в Свердловской области с 28 марта Фото:
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Смена губернатора в Свердловской области

Врио свердловского губернатора Денис Паслер набирает советников себе в штат. Все они были уволены, когда губернаторские полномочия истекли у его предшественника Евгения Куйвашева. По словам осведомленных источников URA.RU, Паслер к этому вопросу подошел ответственно и продлевает контракты не всем.

«Он внимательно смотрит, чем занимается человек, на его заслуги. За некоторых даже приходят просить. Но все равно многих срезал», — поделился первый собеседник. По словам второго, полномочия советника, например, Паслер не стал продлевать бывшему гендиректору и главреду «Областной газеты» Дмитрию Полянину. Советником Куйвашева тот был с декабря 2021 года.

Как ранее сообщало URA.RU, у прошлого губернатора было около 40 советников — до десяти штатных и до 30 общественных (то есть без зарплаты). Отставку Куйвашева президент РФ Владимир Путин принял 26 марта. В этот же день Паслер был назначен врио губернатора Свердловской области.

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Врио свердловского губернатора Денис Паслер набирает советников себе в штат. Все они были уволены, когда губернаторские полномочия истекли у его предшественника Евгения Куйвашева. По словам осведомленных источников URA.RU, Паслер к этому вопросу подошел ответственно и продлевает контракты не всем. «Он внимательно смотрит, чем занимается человек, на его заслуги. За некоторых даже приходят просить. Но все равно многих срезал», — поделился первый собеседник. По словам второго, полномочия советника, например, Паслер не стал продлевать бывшему гендиректору и главреду «Областной газеты» Дмитрию Полянину. Советником Куйвашева тот был с декабря 2021 года. Как ранее сообщало URA.RU, у прошлого губернатора было около 40 советников — до десяти штатных и до 30 общественных (то есть без зарплаты). Отставку Куйвашева президент РФ Владимир Путин принял 26 марта. В этот же день Паслер был назначен врио губернатора Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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