Паслер устроил кастинг среди советников Куйвашева, есть отвергнутые

Врио свердловского губернатора Денис Паслер набирает советников себе в штат. Все они были уволены, когда губернаторские полномочия истекли у его предшественника Евгения Куйвашева. По словам осведомленных источников URA.RU, Паслер к этому вопросу подошел ответственно и продлевает контракты не всем.
«Он внимательно смотрит, чем занимается человек, на его заслуги. За некоторых даже приходят просить. Но все равно многих срезал», — поделился первый собеседник. По словам второго, полномочия советника, например, Паслер не стал продлевать бывшему гендиректору и главреду «Областной газеты» Дмитрию Полянину. Советником Куйвашева тот был с декабря 2021 года.
Как ранее сообщало URA.RU, у прошлого губернатора было около 40 советников — до десяти штатных и до 30 общественных (то есть без зарплаты). Отставку Куйвашева президент РФ Владимир Путин принял 26 марта. В этот же день Паслер был назначен врио губернатора Свердловской области.
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