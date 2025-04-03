Паслер устроил кастинг среди советников Куйвашева, есть отвергнутые

Врио свердловского губернатора Паслер набирает себе советников

03 апреля 2025 в 11:29 Размер текста - 17 +

Денис Паслер работает в Свердловской области с 28 марта Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Врио свердловского губернатора Денис Паслер набирает советников себе в штат. Все они были уволены, когда губернаторские полномочия истекли у его предшественника Евгения Куйвашева. По словам осведомленных источников URA.RU, Паслер к этому вопросу подошел ответственно и продлевает контракты не всем. «Он внимательно смотрит, чем занимается человек, на его заслуги. За некоторых даже приходят просить. Но все равно многих срезал», — поделился первый собеседник. По словам второго, полномочия советника, например, Паслер не стал продлевать бывшему гендиректору и главреду «Областной газеты» Дмитрию Полянину. Советником Куйвашева тот был с декабря 2021 года. Как ранее сообщало URA.RU, у прошлого губернатора было около 40 советников — до десяти штатных и до 30 общественных (то есть без зарплаты). Отставку Куйвашева президент РФ Владимир Путин принял 26 марта. В этот же день Паслер был назначен врио губернатора Свердловской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио свердловского губернатора Денис Паслер набирает советников себе в штат. Все они были уволены, когда губернаторские полномочия истекли у его предшественника Евгения Куйвашева. По словам осведомленных источников URA.RU, Паслер к этому вопросу подошел ответственно и продлевает контракты не всем. «Он внимательно смотрит, чем занимается человек, на его заслуги. За некоторых даже приходят просить. Но все равно многих срезал», — поделился первый собеседник. По словам второго, полномочия советника, например, Паслер не стал продлевать бывшему гендиректору и главреду «Областной газеты» Дмитрию Полянину. Советником Куйвашева тот был с декабря 2021 года. Как ранее сообщало URA.RU, у прошлого губернатора было около 40 советников — до десяти штатных и до 30 общественных (то есть без зарплаты). Отставку Куйвашева президент РФ Владимир Путин принял 26 марта. В этот же день Паслер был назначен врио губернатора Свердловской области.