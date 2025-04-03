Глава Ространснадзора Виктор Басаргин ушел на пенсию

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Басаргин покинул пост главы Ространснадзора
Басаргин покинул пост главы Ространснадзора Фото:

Глава Ространснадзора Виктор Басаргин ушел на пенсию, его место временно занял заместитель Виктор Гулин. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Виктор Басаргин распоряжением правительства освобожден от этой должности в связи с выходом на пенсию», — говорится в тексте распоряжения на официальном сайте правительства. Отмечается, что теперь временно его обязанности исполняет заместитель Виктор Гулин.

Гулин работает в Ространснадзоре около 17 лет. С 2019 года занимал пост заместителя руководителя.

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Глава Ространснадзора Виктор Басаргин ушел на пенсию, его место временно занял заместитель Виктор Гулин. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «Виктор Басаргин распоряжением правительства освобожден от этой должности в связи с выходом на пенсию», — говорится в тексте распоряжения на официальном сайте правительства. Отмечается, что теперь временно его обязанности исполняет заместитель Виктор Гулин. Гулин работает в Ространснадзоре около 17 лет. С 2019 года занимал пост заместителя руководителя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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