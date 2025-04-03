Глава Ространснадзора Виктор Басаргин ушел на пенсию, его место временно занял заместитель Виктор Гулин. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«Виктор Басаргин распоряжением правительства освобожден от этой должности в связи с выходом на пенсию», — говорится в тексте распоряжения на официальном сайте правительства. Отмечается, что теперь временно его обязанности исполняет заместитель Виктор Гулин.
Гулин работает в Ространснадзоре около 17 лет. С 2019 года занимал пост заместителя руководителя.
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