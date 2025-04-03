Глава свердловского СКР отчитался о деле маньяка, убившего в 1990-е семь человек

Дело жителя Амурской области, убившего 7 свердловчан, направят в суд

03 апреля 2025 в 11:41 Размер текста - 17 +

Виктор Петриченко был пойман спустя более чем 30 лет Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Задержан убийца семерых в Каменске-Уральском Расследование дела жителя Амурской области Виктора Петриченко, обвиняемого в убийстве семи человек в Каменске-Уральском в 1993 году, завершено. В ближайшее время материалы будут переданы в суд. Об этом URA.RU сообщил руководитель свердловского следственного управления СКР Богдан Францишко. «В Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Амурской области, обвиняемого в убийстве семи человек, в том числе двух детей. Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — объяснил Францишко. Речь идет о Викторе Петриченко. В 1993 году он познакомился в поезде с семьей из Каменска-Уральского. Те пригласили попутчика к себе домой отметить Новый год. В новогоднюю ночь гость решил обокрасть знакомых, для чего жестоко расправился с ними и сбежал. На тот момент он вел бродяжнический образ жизни, и дело более 30 лет оставалось нераскрытым. Современные технологии и настойчивость сыщиков позволили выйти на след преступника. Он был задержан в амурском городе Белогорск, где осел и успел обзавестись женой и ребенком. «Когда оперуполномоченные начали его опрашивать, сначала гражданин сделал вид, что не понял, почему его задержали. И лишь чуть позже признался, что рано или поздно ждал оперативников угрозыска», — рассказывал тогда начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. 53-летнего мужчину этапировали на Урал. В ближайшее время его ждет суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Расследование дела жителя Амурской области Виктора Петриченко, обвиняемого в убийстве семи человек в Каменске-Уральском в 1993 году, завершено. В ближайшее время материалы будут переданы в суд. Об этом URA.RU сообщил руководитель свердловского следственного управления СКР Богдан Францишко. «В Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Амурской области, обвиняемого в убийстве семи человек, в том числе двух детей. Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — объяснил Францишко. Речь идет о Викторе Петриченко. В 1993 году он познакомился в поезде с семьей из Каменска-Уральского. Те пригласили попутчика к себе домой отметить Новый год. В новогоднюю ночь гость решил обокрасть знакомых, для чего жестоко расправился с ними и сбежал. На тот момент он вел бродяжнический образ жизни, и дело более 30 лет оставалось нераскрытым. Современные технологии и настойчивость сыщиков позволили выйти на след преступника. Он был задержан в амурском городе Белогорск, где осел и успел обзавестись женой и ребенком. «Когда оперуполномоченные начали его опрашивать, сначала гражданин сделал вид, что не понял, почему его задержали. И лишь чуть позже признался, что рано или поздно ждал оперативников угрозыска», — рассказывал тогда начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. 53-летнего мужчину этапировали на Урал. В ближайшее время его ждет суд.