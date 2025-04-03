У Лаймы Вайкуле хотят отсудить квартиру в пользу государства

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Вайкуле может лишиться квартиры в России
Вайкуле может лишиться квартиры в России Фото:

У певицы Лаймы Вайкуле планируют отобрать квартиру в пользу государства из-за ее антироссийской деятельности. Представители общественного движения «Зов народа» просят начать процедуру конфискации данной недвижимости.

«Просим инициировать процедуру конфискации указанной квартиры в пользу государства в связи с антироссийской деятельностью Лаймы Вайкуле», — передает текст обращения издание «Абзац». Площадь квартиры составляет 114 квадратных метров, а стоимость — 56 миллионов рублей.

Представители движения «Зов народа» считают, что действия певицы подрывают безопасность России. Вайкуле после начала спецоперации активно высказывается против России и одобряет снос советских памятников в Прибалтике.

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У певицы Лаймы Вайкуле планируют отобрать квартиру в пользу государства из-за ее антироссийской деятельности. Представители общественного движения «Зов народа» просят начать процедуру конфискации данной недвижимости. «Просим инициировать процедуру конфискации указанной квартиры в пользу государства в связи с антироссийской деятельностью Лаймы Вайкуле», — передает текст обращения издание «Абзац». Площадь квартиры составляет 114 квадратных метров, а стоимость — 56 миллионов рублей. Представители движения «Зов народа» считают, что действия певицы подрывают безопасность России. Вайкуле после начала спецоперации активно высказывается против России и одобряет снос советских памятников в Прибалтике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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