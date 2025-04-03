У Лаймы Вайкуле хотят отсудить квартиру в пользу государства

У певицы Лаймы Вайкуле планируют отобрать квартиру в пользу государства из-за ее антироссийской деятельности. Представители общественного движения «Зов народа» просят начать процедуру конфискации данной недвижимости.
«Просим инициировать процедуру конфискации указанной квартиры в пользу государства в связи с антироссийской деятельностью Лаймы Вайкуле», — передает текст обращения издание «Абзац». Площадь квартиры составляет 114 квадратных метров, а стоимость — 56 миллионов рублей.
Представители движения «Зов народа» считают, что действия певицы подрывают безопасность России. Вайкуле после начала спецоперации активно высказывается против России и одобряет снос советских памятников в Прибалтике.
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