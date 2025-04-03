Депутатов Госдумы лишили красной икры, которая исчезла из главного буфета на первом этаже здания, где обычно едят депутаты, журналисты и гости. Об этом рассказал журналист кремлевского пула Александр Юнашев.
«Красную икру убрали из главного буфета Госдумы», — передает слова Юнашева издание «Главный региональный». Он добавил, что вместо этого им теперь приходится ходить в небольшой буфет на пятом этаже, чтобы попробовать деликатес.
По мнению Юнашева, икру убрали более месяца назад, что, по неофициальной информации, связано с публикациями о ценах в депутатском кафе. Стоимость красной икры в Госдуме продолжает расти — в последние месяцы она подорожала еще на десять рублей, и теперь порция стоит 180 рублей.
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