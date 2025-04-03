Депутатов Госдумы лишили красной икры

Журналист Юнашев: из главного буфета Госдумы убрали красную икру
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Теперь депутатам нужно подниматься на пятый этаж за красной икрой, заявил Юнашев
Теперь депутатам нужно подниматься на пятый этаж за красной икрой, заявил Юнашев Фото:

Депутатов Госдумы лишили красной икры, которая исчезла из главного буфета на первом этаже здания, где обычно едят депутаты, журналисты и гости. Об этом рассказал журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

«Красную икру убрали из главного буфета Госдумы», — передает слова Юнашева издание «Главный региональный». Он добавил, что вместо этого им теперь приходится ходить в небольшой буфет на пятом этаже, чтобы попробовать деликатес.

По мнению Юнашева, икру убрали более месяца назад, что, по неофициальной информации, связано с публикациями о ценах в депутатском кафе. Стоимость красной икры в Госдуме продолжает расти — в последние месяцы она подорожала еще на десять рублей, и теперь порция стоит 180 рублей.

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Депутатов Госдумы лишили красной икры, которая исчезла из главного буфета на первом этаже здания, где обычно едят депутаты, журналисты и гости. Об этом рассказал журналист кремлевского пула Александр Юнашев. «Красную икру убрали из главного буфета Госдумы», — передает слова Юнашева издание «Главный региональный». Он добавил, что вместо этого им теперь приходится ходить в небольшой буфет на пятом этаже, чтобы попробовать деликатес. По мнению Юнашева, икру убрали более месяца назад, что, по неофициальной информации, связано с публикациями о ценах в депутатском кафе. Стоимость красной икры в Госдуме продолжает расти — в последние месяцы она подорожала еще на десять рублей, и теперь порция стоит 180 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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