Что известно о тюменской компании, которая срывала междугородние перевозки

Тюменский перевозчик «Ретиз», с которым правительство региона расторгло договор о междугородних перевозках, имеет недоимки по налогам. Кроме того, по последним имеющимся данным, компания показала убытки на сумму в 19 миллионов рублей.
Корреспондент URA.RU собрал открытые данные о перевозчике. Самое важное — в материале URA.RU.
Кому принадлежит компания
По данным СБИС, единственным владельцем и учредителем «Ретиза» является Юлия Плесовских. Компания была основана в 1991 году. В 2011 году в состав учредителей вошел Анатолий Васильков, который уступил свое место Плесовских в 2015 году. С тех пор состав владельцев компании не менялся.
Известно, что ранее Плесовских была единственным учредителем еще одного скандального перевозчика. «Тюменьавтолайн» занимался городскими пассажирскими перевозками. Договор с компанией, обслуживающей несколько популярных маршрутов, был расторгнут в январе из-за частых срывов рейсов. Правда, к тому моменту Плесовских из состава учредителей вышла, а ее место занял бизнесмен и экс-депутат городской думы Тюмени Владимир Гороховцев.
Налоги и финансы
По данным налоговой, в настоящий момент в компании числится 12 сотрудников. У «Ретиза» имеется недоимка по налогам — по данным на 10 февраля она составляет 11,3 тысячи рублей. Последние уплаченные налоги по итогам 2023 финансового года составили 2,15 миллиона рублей.
А вот информации о финансовой деятельности компании за последние два года нет. В 2023 году «Ретиз» потерпел убытки на сумму 19 миллионов рублей. После этого данных нет ни по прибыли, ни по убыткам.
Суды и скандалы
За свою долгую историю перевозчик фигурировал в качестве ответчика в 203 судебных исках. Их общая стоимость превышает 432 миллиона рублей. По данным картотеки арбитражных дел, «Ретизу» удалось выйти победителем всего из 12 споров.
Что же касается сорванных перевозок, в этом «Ретиз» обвиняли еще в 2019 году. Тогда региональное управление автомобильных дорог из-за нескольких сорванных рейсов требовало с компании штрафы на сумму около 900 тысяч рублей.
Как сообщалось ранее, региональное правительство расторгло договор с ООО «Ретиз». Проблема — частые срывы междугородних перевозок по восьми важным маршрутам.
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