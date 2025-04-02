В Ленобласти охранник высадил из электрички породистого щенка, идут поиски

В Ленобласти из электрички высадили щенка ирвисской борзой, который сбежал со своего участка и самостоятельно забрался в электричку, следующую в направлении Санкт-Петербурга. Теперь собаку ищут хозяева и волонтеры. Об этом пишет «Baza».
«Охранник высадил породистого пса из электрички в Ленинградской области. Теперь собаку ищут хозяева и волонтёры», — пишет telegram-канал «Baza». Породистая собака, стоимость которой может достигать до 150 тысяч рублей, оказалась в поезде без сопровождения.
Щенок ивисской борзой, по кличке Блюм, сбежал со своего участка в Красном Бору первого апреля. Животное направилось к железнодорожной станции и забралось в поезд, следующий в направлении Санкт-Петербурга. На одной из станций охранник подвижного состава РЖД заметил щенка и принял решение высадить его из вагона. Собака носила ошейник и явно не выглядела бездомной. В поисках Блюма активно участвуют как его хозяева, так и волонтеры. Однако их усилия осложняются действиями местных коммунальных служб, которые снимают объявления о пропаже собаки.
По мнению волонтеров и активистов, охранник должен был действовать согласно регламенту, установленному после похожего случая с котом Твиксом. В соответствии с этим регламентом, обнаруженное животное должно быть передано в специализированный приемник или оставлено под опекой на железнодорожных объектах до выяснения обстоятельств.
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