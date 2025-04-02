02 апреля 2025
01 апреля 2025

В Ленобласти охранник высадил из электрички породистого щенка, идут поиски

© Служба новостей «URA.RU»
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Щенок ивисской борзой сбежал со своего участка в Красном Бору
Щенок ивисской борзой сбежал со своего участка в Красном Бору Фото:

В Ленобласти из электрички высадили щенка ирвисской борзой, который сбежал со своего участка и самостоятельно забрался в электричку, следующую в направлении Санкт-Петербурга. Теперь собаку ищут хозяева и волонтеры. Об этом пишет «Baza».

«Охранник высадил породистого пса из электрички в Ленинградской области. Теперь собаку ищут хозяева и волонтёры», — пишет telegram-канал «Baza». Породистая собака, стоимость которой может достигать до 150 тысяч рублей, оказалась в поезде без сопровождения.

Щенок ивисской борзой, по кличке Блюм, сбежал со своего участка в Красном Бору первого апреля. Животное направилось к железнодорожной станции и забралось в поезд, следующий в направлении Санкт-Петербурга. На одной из станций охранник подвижного состава РЖД заметил щенка и принял решение высадить его из вагона. Собака носила ошейник и явно не выглядела бездомной. В поисках Блюма активно участвуют как его хозяева, так и волонтеры. Однако их усилия осложняются действиями местных коммунальных служб, которые снимают объявления о пропаже собаки.

По мнению волонтеров и активистов, охранник должен был действовать согласно регламенту, установленному после похожего случая с котом Твиксом. В соответствии с этим регламентом, обнаруженное животное должно быть передано в специализированный приемник или оставлено под опекой на железнодорожных объектах до выяснения обстоятельств.

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В Ленобласти из электрички высадили щенка ирвисской борзой, который сбежал со своего участка и самостоятельно забрался в электричку, следующую в направлении Санкт-Петербурга. Теперь собаку ищут хозяева и волонтеры. Об этом пишет «Baza». «Охранник высадил породистого пса из электрички в Ленинградской области. Теперь собаку ищут хозяева и волонтёры», — пишет telegram-канал «Baza». Породистая собака, стоимость которой может достигать до 150 тысяч рублей, оказалась в поезде без сопровождения. Щенок ивисской борзой, по кличке Блюм, сбежал со своего участка в Красном Бору первого апреля. Животное направилось к железнодорожной станции и забралось в поезд, следующий в направлении Санкт-Петербурга. На одной из станций охранник подвижного состава РЖД заметил щенка и принял решение высадить его из вагона. Собака носила ошейник и явно не выглядела бездомной. В поисках Блюма активно участвуют как его хозяева, так и волонтеры. Однако их усилия осложняются действиями местных коммунальных служб, которые снимают объявления о пропаже собаки. По мнению волонтеров и активистов, охранник должен был действовать согласно регламенту, установленному после похожего случая с котом Твиксом. В соответствии с этим регламентом, обнаруженное животное должно быть передано в специализированный приемник или оставлено под опекой на железнодорожных объектах до выяснения обстоятельств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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