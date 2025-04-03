Владельцы шахты в Североуральске высказались о гибели рабочего под завалами

АО «СУБР» окажет помощь семье рабочего, погибшего в шахте в Североуральске
© Служба новостей «URA.RU»
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Шахтер погиб на 30-м году жизни
Шахтер погиб на 30-м году жизни Фото:

Семье рабочего, который погиб под завалами в шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске (Свердловская область), окажут всю необходимую помощь. Об этом рассказали в пресс-службе АО «СУБР».

«Компания выражает соболезнования родным шахтера, погибшего 2 апреля на шахте „Ново-Кальинская“, и окажет им необходимую помощь и поддержку», — пояснили там. Там отметили, что горный удар характерен для месторождения бокситов в Североуральске.

Обрушение горных пород в шахте «Ново-Кальинская» произошло вечером 2 апреля. Предварительно, на смене на данном участке находились семь человек, но только шесть из них смогли подняться на поверхность. Следователи СКР проводят расследование.

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Семье рабочего, который погиб под завалами в шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске (Свердловская область), окажут всю необходимую помощь. Об этом рассказали в пресс-службе АО «СУБР». «Компания выражает соболезнования родным шахтера, погибшего 2 апреля на шахте „Ново-Кальинская“, и окажет им необходимую помощь и поддержку», — пояснили там. Там отметили, что горный удар характерен для месторождения бокситов в Североуральске. Обрушение горных пород в шахте «Ново-Кальинская» произошло вечером 2 апреля. Предварительно, на смене на данном участке находились семь человек, но только шесть из них смогли подняться на поверхность. Следователи СКР проводят расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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