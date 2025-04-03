Поставщику еды для престижного лицея в Екатеринбурге рушат бизнес после массового отравления

ООО «Общественное» питание, которое поставляло еду в Специализированный учебно-научный центр Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ), признали недобросовестным. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского УФАС.
«Комиссия Свердловского УФАС России приняла решение о включении ООО „Общественное питание“ в Реестр недобросовестных поставщиков. Компания в течение двух лет не сможет участвовать в закупках в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ», — говорится в сообщении.
В цехе поставщика были обнаружены множественные нарушения. В частности, на предприятии не проводили ежедневную регистрацию показателей температуры продуктов в молочной, мясной камерах. Деревянный инвентарь для перемешивания имел дефекты, а посуду использовали со сколами и трещинами, а также другие нарушения. Адвокат комбината питания заявила, что вину они не признают, хотя 19 марта поставщика закрыли на 40 суток.
О массовом заболевании в СУНЦе стало известно утром 12 марта. Более 20 учеников в возрасте от 16 до 18 лет попали в больницу. Остальных учащихся срочно перевели на дистанционное обучение. Директор ООО Антон Фомин ранее говорил, что подростки отравились не продуктами его компании.
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