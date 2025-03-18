Поставщика питания в СУНЦ УрФУ обвинили по 9 пунктам после массового отравления

Санврачи выявили ряд нарушений в деятельности ООО «Общественное питание», которое поставляло продукты в специализированный учебно-научный центр Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ). К примеру, компания не маркировала разделочный инвентарь, в том числе ложки и ножи. Об этом стало известно в Кировском райсуде Екатеринбурга, где рассматривается вопрос о приостановлении работы поставщика, передает корреспондент URA.RU.
Сотрудники Роспотребнадзора обвинили «Общественное питание» в нарушении санитарно-эпидемиологических требований (ст. 6.6. КоАП РФ). Максимальное наказание по этой статье — закрытие на 90 суток.
- На предприятии не проводили ежедневную регистрацию показателей температуры продуктов в молочной, мясной камерах;
- Не маркировали инвентарь, в том числе разделочный. Нет маркировки на ложках, ножах и другом инвентаре;
- Деревянный инвентарь для перемешивания имеет дефекты, а посуду использовали со сколами и трещинами;
- Внутри помещения замечены трещины на плитках, по этой причине цех якобы не могли помыть;
- Для приготовления использовали мясо птицы глубокой заморозки, тогда как нужно было использовать охлажденное мясо. В мясе обнаружили сальмонеллу;
- Суточная проба отбиралась не от каждой партии;
- Кухонный инвентарь использовался не по маркировке. Терку обнаружили в холодном цехе;
- Деревянный инвентарь для перемешивания имеет дефекты;
- Не поддерживалась процедура поддержания инвентаря для изготовления продуктов. В мясном и овощном цехах обнаружили ножи с грязью, на другом инвентаре есть следы пищи.
«Суть нарушений нам понятна. Вину мы не признаем. У нас есть система внутреннего контроля, на предприятии есть технологи. У нас имелся полный запас посуды и дезсредств. Но конкретно вины юрлица нет, с бригадой на пищеблоке были проведены инструктажи. Выявился не норовирус, а другие формы возбудителей. Ими никто не заболел. Но тем не менее вся партия птицы утилизирована», — заявила в суде адвокат предприятия.
О вспышке опасной инфекции в СУНЦе стало известно утром 12 марта. Более 20 учеников в возрасте от 16 до 18 лет попали в больницу (некоторых уже выписали). Остальных учащихся срочно перевели на дистанционное обучение. Фомин ранее говорил, что подростки отравились не продуктами его компании.
По данным санврачей, у ребят выявили норовирус. Этот же вирус обнаружили у двух сотрудников пищеблока учреждения. Силовики возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Все новости по теме агентство собирает — в этом сюжете.
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