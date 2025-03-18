Поставщика питания в СУНЦ УрФУ обвинили по 9 пунктам после массового отравления

18 марта 2025 в 16:51 Размер текста - 17 +

Более 30 учеников заразились норовирусом Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В СУНЦ УрФУ произошла вспышка опасной инфекции Санврачи выявили ряд нарушений в деятельности ООО «Общественное питание», которое поставляло продукты в специализированный учебно-научный центр Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ). К примеру, компания не маркировала разделочный инвентарь, в том числе ложки и ножи. Об этом стало известно в Кировском райсуде Екатеринбурга, где рассматривается вопрос о приостановлении работы поставщика, передает корреспондент URA.RU. Сотрудники Роспотребнадзора обвинили «Общественное питание» в нарушении санитарно-эпидемиологических требований (ст. 6.6. КоАП РФ). Максимальное наказание по этой статье — закрытие на 90 суток. На предприятии не проводили ежедневную регистрацию показателей температуры продуктов в молочной, мясной камерах;

Не маркировали инвентарь, в том числе разделочный. Нет маркировки на ложках, ножах и другом инвентаре;

Деревянный инвентарь для перемешивания имеет дефекты, а посуду использовали со сколами и трещинами;

Внутри помещения замечены трещины на плитках, по этой причине цех якобы не могли помыть;

Для приготовления использовали мясо птицы глубокой заморозки, тогда как нужно было использовать охлажденное мясо. В мясе обнаружили сальмонеллу;

Суточная проба отбиралась не от каждой партии;

Кухонный инвентарь использовался не по маркировке. Терку обнаружили в холодном цехе;

Деревянный инвентарь для перемешивания имеет дефекты;

Не поддерживалась процедура поддержания инвентаря для изготовления продуктов. В мясном и овощном цехах обнаружили ножи с грязью, на другом инвентаре есть следы пищи. «Суть нарушений нам понятна. Вину мы не признаем. У нас есть система внутреннего контроля, на предприятии есть технологи. У нас имелся полный запас посуды и дезсредств. Но конкретно вины юрлица нет, с бригадой на пищеблоке были проведены инструктажи. Выявился не норовирус, а другие формы возбудителей. Ими никто не заболел. Но тем не менее вся партия птицы утилизирована», — заявила в суде адвокат предприятия. О вспышке опасной инфекции в СУНЦе стало известно утром 12 марта. Более 20 учеников в возрасте от 16 до 18 лет попали в больницу (некоторых уже выписали). Остальных учащихся срочно перевели на дистанционное обучение. Фомин ранее говорил, что подростки отравились не продуктами его компании. По данным санврачей, у ребят выявили норовирус. Этот же вирус обнаружили у двух сотрудников пищеблока учреждения. Силовики возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Все новости по теме агентство собирает — в этом сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Санврачи выявили ряд нарушений в деятельности ООО «Общественное питание», которое поставляло продукты в специализированный учебно-научный центр Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ). К примеру, компания не маркировала разделочный инвентарь, в том числе ложки и ножи. Об этом стало известно в Кировском райсуде Екатеринбурга, где рассматривается вопрос о приостановлении работы поставщика, передает корреспондент URA.RU. Сотрудники Роспотребнадзора обвинили «Общественное питание» в нарушении санитарно-эпидемиологических требований (ст. 6.6. КоАП РФ). Максимальное наказание по этой статье — закрытие на 90 суток. «Суть нарушений нам понятна. Вину мы не признаем. У нас есть система внутреннего контроля, на предприятии есть технологи. У нас имелся полный запас посуды и дезсредств. Но конкретно вины юрлица нет, с бригадой на пищеблоке были проведены инструктажи. Выявился не норовирус, а другие формы возбудителей. Ими никто не заболел. Но тем не менее вся партия птицы утилизирована», — заявила в суде адвокат предприятия. О вспышке опасной инфекции в СУНЦе стало известно утром 12 марта. Более 20 учеников в возрасте от 16 до 18 лет попали в больницу (некоторых уже выписали). Остальных учащихся срочно перевели на дистанционное обучение. Фомин ранее говорил, что подростки отравились не продуктами его компании. По данным санврачей, у ребят выявили норовирус. Этот же вирус обнаружили у двух сотрудников пищеблока учреждения. Силовики возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Все новости по теме агентство собирает — в этом сюжете.