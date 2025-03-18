Поставщика еды для СУНЦ УрФУ закрыли после вспышки инфекции

18 марта 2025 в 19:05 Размер текста - 17 +

О массовом заболевании в учреждении стало известно на прошлой неделе Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В СУНЦ УрФУ произошла вспышка опасной инфекции Кировский райсуд Екатеринбурга приостановил деятельность ООО «Общественное питание» — поставщика питания для Специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) на 40 суток. Предприятие нарушило санитарно-эпидемиологические требования (ст. 6.6. КоАП РФ), передает корреспондент URA.RU. В цехе поставщика были обнаружены множественные нарушения. В частности, на предприятии не проводили ежедневную регистрацию показателей температуры продуктов в молочной, мясной камерах. Деревянный инвентарь для перемешивания имел дефекты, а посуду использовали со сколами и трещинами, а также другие нарушения. Адвокат комбината питания заявила, что вину они не признают. О массовом заболевании в СУНЦе стало известно утром 12 марта. Более 20 учеников в возрасте от 16 до 18 лет попали в больницу (некоторых уже выписали). Остальных учащихся срочно перевели на дистанционное обучение. Директор ООО Антон Фомин ранее говорил, что подростки отравились не продуктами его компании. По данным санврачей, у ребят выявили норовирус. Эту же инфекцию нашли у двух сотрудников пищеблока учреждения. Следователи СК возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Все новости по теме агентство собирает в этом сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кировский райсуд Екатеринбурга приостановил деятельность ООО «Общественное питание» — поставщика питания для Специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) на 40 суток. Предприятие нарушило санитарно-эпидемиологические требования (ст. 6.6. КоАП РФ), передает корреспондент URA.RU. В цехе поставщика были обнаружены множественные нарушения. В частности, на предприятии не проводили ежедневную регистрацию показателей температуры продуктов в молочной, мясной камерах. Деревянный инвентарь для перемешивания имел дефекты, а посуду использовали со сколами и трещинами, а также другие нарушения. Адвокат комбината питания заявила, что вину они не признают. О массовом заболевании в СУНЦе стало известно утром 12 марта. Более 20 учеников в возрасте от 16 до 18 лет попали в больницу (некоторых уже выписали). Остальных учащихся срочно перевели на дистанционное обучение. Директор ООО Антон Фомин ранее говорил, что подростки отравились не продуктами его компании. По данным санврачей, у ребят выявили норовирус. Эту же инфекцию нашли у двух сотрудников пищеблока учреждения. Следователи СК возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Все новости по теме агентство собирает в этом сюжете.