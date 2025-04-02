Любимчик тюменских властей урвал шесть миллиардов рублей на госконтрактах

АО «ТОДЭП», которое в Тюменской области называют «карманным» подрядчиком местного правительства, выиграло шесть госконтрактов на общую сумму, превышающую шесть миллиардов рублей. Речь в контрактах идет о ремонте нескольких десятков участков дорог во всех районах области, сообщают документы в ЕИС «Закупки».
«Завершено определение поставщика по шесть торгам. Во всех случаях с победителем заключены контракты, во всех случаях подрядчиком выступит АО „ТОДЭП“. Стоимость лотов разная, общая стоимость всех шести лотов составляет более шести миллиардов рублей», — гласят документы.
Известно, что компании предстоит в сезон летних работ привести в борядок большое количество участков дорог в Ишимском, Армизонском, Юргинском, Ирбитском и других районах Тюменской области. Ранее URA.RU приводило полный перечень нуждающихся в ремонте участков региональных дорог.
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