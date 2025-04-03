Отравившиеся в престижном лицее Екатеринбурга засудят поставщика питания

Роспотребнадзор готовит коллективный иск к поставщику еды СУНЦ УрФУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Массовая вспышка в СУНЦ УрФУ произошла в марте, а поставщика признали недобросовестным
Массовая вспышка в СУНЦ УрФУ произошла в марте, а поставщика признали недобросовестным Фото:
новость из сюжета
В СУНЦ УрФУ произошла вспышка опасной инфекции

Роспотребнадзор ищет всех, кто отравился в Специализированном учебно-научном центре Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ). Специалисты готовят коллективный иск к поставщику еды ООО «Общественное питание», сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Выявлены многочисленные нарушения со стороны организатора питания ООО „Общественное питание“. В связи с этим управление Роспотребнадзора по Свердловской области предлагает потребителям, пострадавшим от работы пищеблока, присоединиться к коллективному иску», — говорится в сообщении. Для этого до 1 июня нужно заполнить заявление и предоставить его в Центральный екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора (ул. Мичурина, 91).

В ведомство нужно передать оригинал заявления (форму можно найти на сайте Роспотребнадзора), копии документов: паспорта родителя и ребенка, свидетельства о рождении, квитанции об оплате питания в СУНЦ УрФУ (или договор). Также нужно подтвердить обучение в СУНЦ (договор, справка об обучении). Кроме того, нужны будут и копии экстренного извещения, медицинского заключения, справки-выписки из амбулаторной карты, медсправки и СНИЛС.

О массовом заболевании в СУНЦе стало известно утром 12 марта. Более 20 учеников в возрасте от 16 до 18 лет попали в больницу. Остальных учащихся срочно перевели на дистанционное обучение. Директор ООО Антон Фомин говорил, что подростки отравились не продуктами его компании, однако компанию закрыли на 40 суток и внесли в реестр недобросовестных поставщиков. На пищеблоке лицея выявили множественные нарушения. Подробнее — в отдельном сюжете URA.RU.

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Роспотребнадзор ищет всех, кто отравился в Специализированном учебно-научном центре Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ). Специалисты готовят коллективный иск к поставщику еды ООО «Общественное питание», сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Выявлены многочисленные нарушения со стороны организатора питания ООО „Общественное питание“. В связи с этим управление Роспотребнадзора по Свердловской области предлагает потребителям, пострадавшим от работы пищеблока, присоединиться к коллективному иску», — говорится в сообщении. Для этого до 1 июня нужно заполнить заявление и предоставить его в Центральный екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора (ул. Мичурина, 91). В ведомство нужно передать оригинал заявления (форму можно найти на сайте Роспотребнадзора), копии документов: паспорта родителя и ребенка, свидетельства о рождении, квитанции об оплате питания в СУНЦ УрФУ (или договор). Также нужно подтвердить обучение в СУНЦ (договор, справка об обучении). Кроме того, нужны будут и копии экстренного извещения, медицинского заключения, справки-выписки из амбулаторной карты, медсправки и СНИЛС. О массовом заболевании в СУНЦе стало известно утром 12 марта. Более 20 учеников в возрасте от 16 до 18 лет попали в больницу. Остальных учащихся срочно перевели на дистанционное обучение. Директор ООО Антон Фомин говорил, что подростки отравились не продуктами его компании, однако компанию закрыли на 40 суток и внесли в реестр недобросовестных поставщиков. На пищеблоке лицея выявили множественные нарушения. Подробнее — в отдельном сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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