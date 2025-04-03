Захарова назвала европейские коалиции по Украине психически больными

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Европейские коалиции не стремятся к миру на Украине, заявила Захарова
Европейские коалиции не стремятся к миру на Украине, заявила Захарова Фото:
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Европейские коалиции, создаваемые для решения конфликта на Украине, напоминают группы для людей с психическими отклонениями. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Возникает вопрос: что будут делать эти коалиции — „коалиция желающих“ и „коалиция мира через силу“? Вообще, такое впечатление, что это названия каких-то групп в социальных сетях сомнительного содержания для людей с нездоровой психикой», — передает слова Захаровой РИА Новости. 

По ее мнению, эти коалиции не направлены на установление мира, а являются частью «партии войны». Захарова отметила попытки формирования «коалиции желающих» для отправки миротворческого контингента на Украину и упомянула слова президента Франции Эммануэля Макрона о создании «коалиции мира через силу». Она подчеркнула, что такие инициативы не имеют отношения к миру и лишь укрепляют военные установки.

Европейский союз приступил к разработке собственного плана перемирия для Украины. Эммануэль Макрон объявил о создании «коалиции желающих», задача которой заключается в разработке гарантий безопасности для Киева в контексте возможного мирного соглашения с Россией.

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Европейские коалиции, создаваемые для решения конфликта на Украине, напоминают группы для людей с психическими отклонениями. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Возникает вопрос: что будут делать эти коалиции — „коалиция желающих“ и „коалиция мира через силу“? Вообще, такое впечатление, что это названия каких-то групп в социальных сетях сомнительного содержания для людей с нездоровой психикой», — передает слова Захаровой РИА Новости.  По ее мнению, эти коалиции не направлены на установление мира, а являются частью «партии войны». Захарова отметила попытки формирования «коалиции желающих» для отправки миротворческого контингента на Украину и упомянула слова президента Франции Эммануэля Макрона о создании «коалиции мира через силу». Она подчеркнула, что такие инициативы не имеют отношения к миру и лишь укрепляют военные установки. Европейский союз приступил к разработке собственного плана перемирия для Украины. Эммануэль Макрон объявил о создании «коалиции желающих», задача которой заключается в разработке гарантий безопасности для Киева в контексте возможного мирного соглашения с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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