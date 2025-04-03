Европейские коалиции, создаваемые для решения конфликта на Украине, напоминают группы для людей с психическими отклонениями. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Возникает вопрос: что будут делать эти коалиции — „коалиция желающих“ и „коалиция мира через силу“? Вообще, такое впечатление, что это названия каких-то групп в социальных сетях сомнительного содержания для людей с нездоровой психикой», — передает слова Захаровой РИА Новости.
По ее мнению, эти коалиции не направлены на установление мира, а являются частью «партии войны». Захарова отметила попытки формирования «коалиции желающих» для отправки миротворческого контингента на Украину и упомянула слова президента Франции Эммануэля Макрона о создании «коалиции мира через силу». Она подчеркнула, что такие инициативы не имеют отношения к миру и лишь укрепляют военные установки.
Европейский союз приступил к разработке собственного плана перемирия для Украины. Эммануэль Макрон объявил о создании «коалиции желающих», задача которой заключается в разработке гарантий безопасности для Киева в контексте возможного мирного соглашения с Россией.
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