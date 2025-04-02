В Петербурге задержан грабитель, укравший барельеф с могилы Героя СССР

В Петербурге задержали подозреваемого в серии краж на Северном кладбище, в результате которых были похищены ценные барельефы и другие предметы с могил. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).
«58-летнего жителя хостела на Минеральной улице задержали за серию краж в Выборгском районе Петербурга. Ему вменяют прогулки по Северному кладбищу, после которых с могил исчезали барельефы», — пишет «Фонтанка». Полиция вышла на след подозреваемого в ходе расследования пропажи бронзовых барельефов с могилы Героя Советского Союза Владимира Игнатьева. Стартовавшее в начале года расследование показало, что мужчина мог быть причастен к хищениям с других захоронений, включая могилу жены известного тренера по конному спорту. Общий ущерб от действий преступника оценивается в 750 тысяч рублей.
При обыске в комнате подозреваемого были найдены инструменты, предположительно использовавшиеся для совершения краж: отмычки и болгарка. Мужчину задержали на двое суток и в настоящее время проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.
Управление кладбища проводит полную ревизию и обновляет список утраченных артефактов. Среди недавно обнаруженных потерь — бронзовый крест и статуя с могилы маленькой девочки, а также барельефы с могил альпинистов. Общая стоимость последних похищений оценивается примерно в 600 тысяч рублей.
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