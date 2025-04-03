Курганский боец с позывным «Соха» решил присоединиться к программе «Сила V Героях». Он участвовал в специальной военной операции с первых дней и получил ранение, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курганской области.
«Пока лежал в госпитале, не знал, чем дальше заняться. Подумал: „Вот он, мой шанс. Надо реализовывать себя, пока есть такая возможность“. Спасибо правительству и губернатору за то, что я смогу найти себя в гражданской службе. Я люблю Курганскую область, хочу в ней работать и остаться», — говорит боец.
Ранее URA.RU писало, что программа «Сила V Героях» была продлена. Прием заявок будет идти до 10 апреля, это дает возможность большему числу бойцов присоединиться к проекту.
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