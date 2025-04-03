Раненый на СВО курганец решил участвовать в программе «Сила V Героях». Видео

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Курганец участвовал в СВО с первых дней и получил ранение
Курганец участвовал в СВО с первых дней и получил ранение Фото:

Курганский боец с позывным «Соха» решил присоединиться к программе «Сила V Героях». Он участвовал в специальной военной операции с первых дней и получил ранение, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курганской области.

«Пока лежал в госпитале, не знал, чем дальше заняться. Подумал: „Вот он, мой шанс. Надо реализовывать себя, пока есть такая возможность“. Спасибо правительству и губернатору за то, что я смогу найти себя в гражданской службе. Я люблю Курганскую область, хочу в ней работать и остаться», — говорит боец.

Ранее URA.RU писало, что программа «Сила V Героях» была продлена. Прием заявок будет идти до 10 апреля, это дает возможность большему числу бойцов присоединиться к проекту.

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Курганский боец с позывным «Соха» решил присоединиться к программе «Сила V Героях». Он участвовал в специальной военной операции с первых дней и получил ранение, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курганской области. «Пока лежал в госпитале, не знал, чем дальше заняться. Подумал: „Вот он, мой шанс. Надо реализовывать себя, пока есть такая возможность“. Спасибо правительству и губернатору за то, что я смогу найти себя в гражданской службе. Я люблю Курганскую область, хочу в ней работать и остаться», — говорит боец. Ранее URA.RU писало, что программа «Сила V Героях» была продлена. Прием заявок будет идти до 10 апреля, это дает возможность большему числу бойцов присоединиться к проекту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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