В ХМАО сотрудники ГАИ помогли тюменцам, которые два дня ночевали на трассе

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Сотрудники выручили мужчин, направлявшихся с Ямала в Тюмень
Сотрудники выручили мужчин, направлявшихся с Ямала в Тюмень Фото:

В Ханты-Мансийском районе на региональной автодороге «Иртыш» госавтоинспекторы оказали помощь тюменцам, которые два дня ночевали на трассе из-за поломки автомобиля. Об этом сообщили в полиции Югры.

«Водитель пояснил автоинспекторам, что вместе с коллегой они направляются с Ямала в Тюмень. Во время движения у автомобиля „УАЗ“ сломалась раздаточная коробка, самостоятельно устранить неполадки у мужчин не было возможности, а проезжающие мимо автомобилисты тоже не смогли помочь. Так тюменцы пробыли на трассе двое суток», — сообщило ведомство.

Сотрудники полиции — Сергей Тимиров и Александра Салихова посадили мужчин в служебный автомобиль и довезли их до ближайшего автосервиса. После чего полицейские подвезли путников обратно к машине, и те продолжили путь.

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В Ханты-Мансийском районе на региональной автодороге «Иртыш» госавтоинспекторы оказали помощь тюменцам, которые два дня ночевали на трассе из-за поломки автомобиля. Об этом сообщили в полиции Югры. «Водитель пояснил автоинспекторам, что вместе с коллегой они направляются с Ямала в Тюмень. Во время движения у автомобиля „УАЗ“ сломалась раздаточная коробка, самостоятельно устранить неполадки у мужчин не было возможности, а проезжающие мимо автомобилисты тоже не смогли помочь. Так тюменцы пробыли на трассе двое суток», — сообщило ведомство. Сотрудники полиции — Сергей Тимиров и Александра Салихова посадили мужчин в служебный автомобиль и довезли их до ближайшего автосервиса. После чего полицейские подвезли путников обратно к машине, и те продолжили путь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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