В ХМАО сотрудники ГАИ помогли тюменцам, которые два дня ночевали на трассе

В Ханты-Мансийском районе на региональной автодороге «Иртыш» госавтоинспекторы оказали помощь тюменцам, которые два дня ночевали на трассе из-за поломки автомобиля. Об этом сообщили в полиции Югры.
«Водитель пояснил автоинспекторам, что вместе с коллегой они направляются с Ямала в Тюмень. Во время движения у автомобиля „УАЗ“ сломалась раздаточная коробка, самостоятельно устранить неполадки у мужчин не было возможности, а проезжающие мимо автомобилисты тоже не смогли помочь. Так тюменцы пробыли на трассе двое суток», — сообщило ведомство.
Сотрудники полиции — Сергей Тимиров и Александра Салихова посадили мужчин в служебный автомобиль и довезли их до ближайшего автосервиса. После чего полицейские подвезли путников обратно к машине, и те продолжили путь.
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