В МВД пригрозили тюремным сроком за передачу мошенникам аккаунта в WhatsApp*

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Передача аккаунта третьему лицу будет квалифицироваться как мошенничество, заявили в МВД
Передача аккаунта третьему лицу будет квалифицироваться как мошенничество, заявили в МВД Фото:

Передача своего аккаунта в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) мошенникам может привести к уголовной ответственности. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Сдав свой аккаунт в аренду, вы становитесь соучастником преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ „Мошенничество“», — передает сообщение МВД «Прайм». Там добавили, что это может грозить лишением свободы на срок до десяти лет.

В России появился новый вид мошенничества, связанный с арендой аккаунтов в WhatsApp. Преступники предлагают россиянам арендовать их аккаунты за 200 рублей в день, а затем получают полный доступ к перепискам и личной информации. Злоумышленники представляются знакомыми владельца аккаунта и могут просить о деньгах или личных данных.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

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Передача своего аккаунта в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) мошенникам может привести к уголовной ответственности. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. «Сдав свой аккаунт в аренду, вы становитесь соучастником преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ „Мошенничество“», — передает сообщение МВД «Прайм». Там добавили, что это может грозить лишением свободы на срок до десяти лет. В России появился новый вид мошенничества, связанный с арендой аккаунтов в WhatsApp. Преступники предлагают россиянам арендовать их аккаунты за 200 рублей в день, а затем получают полный доступ к перепискам и личной информации. Злоумышленники представляются знакомыми владельца аккаунта и могут просить о деньгах или личных данных. *WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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