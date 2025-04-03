В МВД пригрозили тюремным сроком за передачу мошенникам аккаунта в WhatsApp*

Передача своего аккаунта в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) мошенникам может привести к уголовной ответственности. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Сдав свой аккаунт в аренду, вы становитесь соучастником преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ „Мошенничество“», — передает сообщение МВД «Прайм». Там добавили, что это может грозить лишением свободы на срок до десяти лет.
В России появился новый вид мошенничества, связанный с арендой аккаунтов в WhatsApp. Преступники предлагают россиянам арендовать их аккаунты за 200 рублей в день, а затем получают полный доступ к перепискам и личной информации. Злоумышленники представляются знакомыми владельца аккаунта и могут просить о деньгах или личных данных.
*WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
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