На челябинской границе с Казахстаном вводятся ограничения для транспорта

В Челябинской области на трассе А-310 на границе с республикой Казахстан из-за капитального ремонта дороги вводится ограничение для транспорта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«Из-за проведения капитального ремонта дороги А-310 Челябинск — Троицк — граница с республикой Казахстан вводится временное ограничение движения на участке км 53 — км 65. Скорость движения транспорта не должна превышать 70 километров в час, у пешеходных переходов — 40 километров в час», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». Ограничение вводится с 10 апреля по 15 ноября.
На трассе между Челябинском и республикой Казахстан начинается ремонт с расширением до четырех полос более 20 километров дороги. Также на четырех участках трассы появятся разворотные петли для поселков Борисовка, Кленовка, Ключи, Красногорский и Красносельский, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
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