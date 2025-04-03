Песков раскрыл URA.RU, что на ПМЭФ-2025 ждут компании из Европы и США

Песков: на ПМЭФ-2025 ждут компании из Европы и США
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В Кремле раскрыли, что ждут компании из Европы и США на ПМЭФ-2025
В Кремле раскрыли, что ждут компании из Европы и США на ПМЭФ-2025 Фото:

Потенциал российского рынка широкий, поэтому на Петербургском международном экономическом форуме — 2025 ждут компании из Европы и США. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Компании из Европы и США проявляли интерес к ПМЭФ и в прошлые годы. По понятным причинам они не очень хотят публичить свое участие, но заинтересованность не прекращалась. Возможно, сейчас новые компании проявляют интерес. Их всех приветствуют на форуме. Форум открыт для тех, кто интересуется экономическим взаимодействием. Потенциал очень широкий. Россия — интересный рынок, привлекательный рынок. Россия остается открытой для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами», — сказал Песков.

ПМЭФ-2025 пройдет 18-21 июня в Санкт- Петербурге. Традиционно в нем принимают участие представители политических и бизнес-элит.

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Потенциал российского рынка широкий, поэтому на Петербургском международном экономическом форуме — 2025 ждут компании из Европы и США. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Компании из Европы и США проявляли интерес к ПМЭФ и в прошлые годы. По понятным причинам они не очень хотят публичить свое участие, но заинтересованность не прекращалась. Возможно, сейчас новые компании проявляют интерес. Их всех приветствуют на форуме. Форум открыт для тех, кто интересуется экономическим взаимодействием. Потенциал очень широкий. Россия — интересный рынок, привлекательный рынок. Россия остается открытой для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами», — сказал Песков. ПМЭФ-2025 пройдет 18-21 июня в Санкт- Петербурге. Традиционно в нем принимают участие представители политических и бизнес-элит.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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