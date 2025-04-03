Родные комментатора Василия Уткина делят его многомиллионное наследство

Бывший спортивный комментатор Василий Уткин, скончавшийся в прошлом году, не оставил завещания, что создало сложную наследственную ситуацию для его родственников. Его имущество, включая элитную недвижимость и автомобили, теперь перейдет матери и сестре, хотя бывшая супруга также может претендовать на часть собственности, сообщает StarHit.
«Правда, наследством родственники Василия не могут распорядиться без помощи суда, ведь завещания нет. Детей у спортивного комментатора не было, поэтому его имущество перейдет маме и сестре. По закону на часть недвижимости может претендовать и бывшая супруга (но это в том случае, если при разводе пара ничего не делила)», — передает слова Нотариуса онлайн журнал Starhit.
Уткин владел трехэтажным домом с бассейном в подмосковной деревне Федотово, который приобрел за 1 миллион долларов в 2008 году. Также в его собственности была двухкомнатная квартира в престижном доме на Фрунзенской набережной и три автомобиля различного класса.
Василий Уткин скоропостижно скончался 19 марта 2024 года. Причиной смерти, по официальным данным, стала острая сердечная недостаточность, хотя близкие утверждают, что комментатор никогда не жаловался на проблемы со здоровьем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.