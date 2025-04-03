В ХМАО резко упали зарплаты

В Югре предлагаемые зарплаты упали в среднем на 8%. Такие выводы делает URA.RU исходя из аналитического отчета HeadHunter.
«Предлагаемая зарплата за месяц в марте — 80586 рублей, в январе — 87216 рублей, в феврале — 81 тысяча рублей», — следует из данных сервиса. В ХМАО наблюдается большой разрыв между числом вакансий — 9419 и резюме — около 60 тысяч ищущих работу.
Чаще всего в ХМАО ищут работу в сфере автомобильного бизнеса, меньше всего юристы. Сократилось число вакансий в области добычи сырья — на 13%, но выросло в сфере страхования — на 21%.
На зарплатах больше экономят работодатели из сферы административного персонала: январь 154 тысячи рублей, март — 114 тысяч рублей, в сфере транспорта: в начале года предлагали 167 тысяч рублей, в марте — 150 тысяч рублей. Меньше теперь можно заработать и в области производства, сервисного обслуживания — январь 136,6 тысяч рублей, а март -123,3 тысячи рублей, в строительстве аналогичная ситуация — 138,8 и 125,6 тысяч рублей соответственно.
Также меньше предлагают зарплату в автобизнесе, обслуживающему персоналу, айтишникам, медикам. В добыче сырья предлагаемая ставка с начала года упала незначительно: со 179 тысяч рублей в январе до 177 тысяч рублей в марте.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО можно найти работу с зарплатой до 600 тысяч рублей. На нее могут рассчитывать врачи.
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