Ведущий производитель бумаги в РФ и Пермском крае показал убыток в 2 млрд рублей

Акционерное общество «Соликамскбумпром» Пермского края отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Убыток предприятия составил почти 2 млрд рублей. Годом ранее прибыль составила 900 млн рублей.
«АО „Соликамскбумпром“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 16,09 млрд рублей, убыток — 1,92 млрд рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС.
«Соликамскбумпром» — ведущее предприятие лесной промышленности России с полным циклом заготовки и переработки древесины. Обеспечивает производство порядка 30% газетной бумаги в стране. Включено в перечень системообразующих организаций Российской Федерации.
Ранее URA.RU сообщало, что прибыль пермского завода кухонной посуды рухнула в 20 раз. Чистая прибыль предприятия составила более 4,5 млн рублей против 98 млн рублей в 2023 году.
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