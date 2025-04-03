Ведущий производитель бумаги в РФ и Пермском крае показал убыток в 2 млрд рублей

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Предприятие осуществляет полный цикл заготовки и переработки древесины
Предприятие осуществляет полный цикл заготовки и переработки древесины Фото:

Акционерное общество «Соликамскбумпром» Пермского края отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Убыток предприятия составил почти 2 млрд рублей. Годом ранее прибыль составила 900 млн рублей.

«АО „Соликамскбумпром“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 16,09 млрд рублей, убыток — 1,92 млрд рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС.

«Соликамскбумпром» — ведущее предприятие лесной промышленности России с полным циклом заготовки и переработки древесины. Обеспечивает производство порядка 30% газетной бумаги в стране. Включено в перечень системообразующих организаций Российской Федерации.

Ранее URA.RU сообщало, что прибыль пермского завода кухонной посуды рухнула в 20 раз. Чистая прибыль предприятия составила более 4,5 млн рублей против 98 млн рублей в 2023 году.

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Акционерное общество «Соликамскбумпром» Пермского края отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Убыток предприятия составил почти 2 млрд рублей. Годом ранее прибыль составила 900 млн рублей. «АО „Соликамскбумпром“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 16,09 млрд рублей, убыток — 1,92 млрд рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. «Соликамскбумпром» — ведущее предприятие лесной промышленности России с полным циклом заготовки и переработки древесины. Обеспечивает производство порядка 30% газетной бумаги в стране. Включено в перечень системообразующих организаций Российской Федерации. Ранее URA.RU сообщало, что прибыль пермского завода кухонной посуды рухнула в 20 раз. Чистая прибыль предприятия составила более 4,5 млн рублей против 98 млн рублей в 2023 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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