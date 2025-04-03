Блогер из Тобольска купила футбольный клуб

Блогер-миллионник Инстасамка (Дарья Зотеева — родилась в Тобольске) вместе со своим мужем приобрела футбольный клуб «Чертаново Медиа». Информацию об этом подтвердил директор певицы.
«Инстасамка купила футбольный клуб. Сумма сделки не разглашается, однако по предположениям СМИ, она составляет порядка 300 миллионов рублей», — передает «РБК Тюмень».
Новые владельцы клуба собираются поменять текущий состав команды, а также набрать тренеров для работы с будущими игроками. Составлением планов на матч, а также медийным продвижением займется муж артистки.
Ранее певица из Тобольска впустила совместный альбом с группой «Ленинград». В него вошли шесть композиций.
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