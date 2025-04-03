Иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) получали до 30 тысяч долларов за нападения на Курскую область. Эта информация была обнародована в рамках расследования уголовного дела в отношении грузинского боевика Ратти Бурдули, который активно участвовал в боевых действиях на этом направлении.
«Иностранные наемники ВСУ получали от 30 тысяч долларов за нападение на Курскую область», — сообщил telegram-канал Mash, со ссылкой на расследование. В материалах уголовного дела указывается, что Бурдули, известный также под позывными Викинг, Один и Одиныч, работал за минимальный прайс в размере 30 тысяч долларов. Для сравнения, ликвидированные французские легионеры получали значительно большие суммы за аналогичные действия.
Бурдули в прошлом был охранником в Афганистане, после чего переехал на Украину и присоединился к ВСУ. Он участвовал в боевых действиях под Лисичанском, где получил многочисленные ранения, но после восстановления продолжил участвовать в боевых операциях.
В марте ВС РФ начали выдавливать ВСУ из Курской области. Ранее сообщалось, что российским войскам остается лишь освободить населенный пункт Горналь для полного контроля над территорией. Этот населенный пункт считается последним значительным укреплением Вооруженных Сил Украины в данном российском регионе.
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