На рынке в Киеве взорвалась граната, есть погибшие

На рынке «Юность» в Деснянском районе Киева из-за взрыва гранаты погибли два человека. Об этом сообщили в городском управлении полиции.
«Установлено, что взрыв на рынке произошел в результате подрыва гранаты. В помещении взрывотехники главка обнаружили остатки боеприпаса», — говорится в сообщении на сайте полиции. Погибшие в результате взрыва — это местные жители, возрастом 59 и 60 лет, передает ТАСС.
Полиция начала расследование. Возбуждены уголовные дела по фактам умышленного убийства и незаконного обращения с оружием или взрывчатыми веществами.
Еще один взрыв произошел в Днепровском районе города. Пострадал мужчина. Сообщается, что гражданин нашел кусок медной проволоки, на конце которого был привязан предмет, похожий на капсюль гильзы. После чего он решил нагреть находку зажигалкой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.