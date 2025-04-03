СК расследует инцидент с массовой дракой школьников в Прикамье

По факту массовой драки в одной из школ Пермского округа организована процессуальная проверка. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
«Следователями устанавливаются обстоятельства применения насилия в отношении несовершеннолетних. По факту размещения видеозаписи массовых драк несовершеннолетних в учебном заведении организована процессуальная проверка», — пояснили собеседники агентства.
Подростки устроили драку в школьном туалете, об этом URA.RU писало ранее. Школьники разбились на пары во время перемены. Их громкими возгласами поддерживали другие мальчишки. Поединки остановили преподаватели.
В ответ на запрос URA.RU пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю пояснила, что материалы дела зарегистрированы в отделе «Пермский». Правоохранители утроили свою проверку.
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