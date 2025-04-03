03 апреля 2025

В МЧС прокомментировали возгорание на подстанции в Березниках

МЧС: при возгорании трансформатора в Березниках частично обрушилась кровля
© Служба новостей «URA.RU»
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Над устранением проблемы работаю экстренные службы (архивное фото)
Над устранением проблемы работаю экстренные службы (архивное фото) Фото:

В Березниках (Пермский край) загорелся трансформатор на одном из промышленных предприятий. На объекте частично обрушилась кровля, передает пресс-служба МЧС России.

«В городе Березники горит трансформатор на промышленном предприятии. Частично обрушилась кровля. По предварительным данным, пострадавших нет», — пояснили в ведомстве.

Местные жители пожаловались, что из-за ЧП вечером 3 апреля была обесточена часть города. Наблюдаются проблемы с интернетом.

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В Березниках (Пермский край) загорелся трансформатор на одном из промышленных предприятий. На объекте частично обрушилась кровля, передает пресс-служба МЧС России. «В городе Березники горит трансформатор на промышленном предприятии. Частично обрушилась кровля. По предварительным данным, пострадавших нет», — пояснили в ведомстве. Местные жители пожаловались, что из-за ЧП вечером 3 апреля была обесточена часть города. Наблюдаются проблемы с интернетом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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