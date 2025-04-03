В МЧС прокомментировали возгорание на подстанции в Березниках

Над устранением проблемы работаю экстренные службы (архивное фото)
В Березниках (Пермский край) загорелся трансформатор на одном из промышленных предприятий. На объекте частично обрушилась кровля, передает пресс-служба МЧС России.
«В городе Березники горит трансформатор на промышленном предприятии. Частично обрушилась кровля. По предварительным данным, пострадавших нет», — пояснили в ведомстве.
Местные жители пожаловались, что из-за ЧП вечером 3 апреля была обесточена часть города. Наблюдаются проблемы с интернетом.
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