03 апреля 2025

Из-за пожара на предприятии в Березниках жители остались без интернета и света. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В березниковском «Уралхиме» заявили, что пожар произошел не на объекте предприятия
В березниковском «Уралхиме» заявили, что пожар произошел не на объекте предприятия Фото:

Без интернета и света остались жители Березников (Пермский край) из-за пожара на одном из промпредприятий. Об этом рассказали горожане. В беседе с URA.RU пресс-служба «Уралхима» опровергла сообщение о возгорании объекта.

«Предприятия „Уралхима“ функционируют в штатном режиме, никаких ЧП не зафиксировано. Пожар произошел на соседнем объекте», — пояснили собеседники агентства.

По данным местных журналистов, возгорание произошло на территории компании «Сода-хлорат». Редакции URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в ГУ МЧС России по региону.

Представители пермского филиала «Россети Урал» заявили, что технологическое нарушение зафиксировано на одной из городских подстанций. В результате — нарушено электроснабжение промышленного предприятия в Березниках. В данный момент проблему пытаются устранить.

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Без интернета и света остались жители Березников (Пермский край) из-за пожара на одном из промпредприятий. Об этом рассказали горожане. В беседе с URA.RU пресс-служба «Уралхима» опровергла сообщение о возгорании объекта. «Предприятия „Уралхима“ функционируют в штатном режиме, никаких ЧП не зафиксировано. Пожар произошел на соседнем объекте», — пояснили собеседники агентства. По данным местных журналистов, возгорание произошло на территории компании «Сода-хлорат». Редакции URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в ГУ МЧС России по региону. Представители пермского филиала «Россети Урал» заявили, что технологическое нарушение зафиксировано на одной из городских подстанций. В результате — нарушено электроснабжение промышленного предприятия в Березниках. В данный момент проблему пытаются устранить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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