Без интернета и света остались жители Березников (Пермский край) из-за пожара на одном из промпредприятий. Об этом рассказали горожане. В беседе с URA.RU пресс-служба «Уралхима» опровергла сообщение о возгорании объекта.
«Предприятия „Уралхима“ функционируют в штатном режиме, никаких ЧП не зафиксировано. Пожар произошел на соседнем объекте», — пояснили собеседники агентства.
По данным местных журналистов, возгорание произошло на территории компании «Сода-хлорат». Редакции URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в ГУ МЧС России по региону.
Представители пермского филиала «Россети Урал» заявили, что технологическое нарушение зафиксировано на одной из городских подстанций. В результате — нарушено электроснабжение промышленного предприятия в Березниках. В данный момент проблему пытаются устранить.
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